ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 17.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 17.09.2025
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 17.09.2025
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две машины ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две машины ВСУ, сообщает Минобороны России. "Расчётами ударных FPV-дронов были выявлены и поражены цели: две боевые бронированные машины "Козак" и автомобиль типа "пикап", которые противник использовал для ротации личного состава и подвоза снабжения", — говорится в сообщении. Отмечается, что транспорт был уничтожен точными ударами в ключевых точках маршрутов снабжения подразделений ВСУ.
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две машины ВСУ, сообщает Минобороны России.
"Расчётами ударных FPV-дронов были выявлены и поражены цели: две боевые бронированные машины "Козак" и автомобиль типа "пикап", которые противник использовал для ротации личного состава и подвоза снабжения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что транспорт был уничтожен точными ударами в ключевых точках маршрутов снабжения подразделений ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
