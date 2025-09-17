https://ria.ru/20250917/vsu-2042388610.html

ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две машины ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

безопасность

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две машины ВСУ, сообщает Минобороны России. "Расчётами ударных FPV-дронов были выявлены и поражены цели: две боевые бронированные машины "Козак" и автомобиль типа "пикап", которые противник использовал для ротации личного состава и подвоза снабжения", — говорится в сообщении. Отмечается, что транспорт был уничтожен точными ударами в ключевых точках маршрутов снабжения подразделений ВСУ.

2025

