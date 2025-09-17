https://ria.ru/20250917/vsu-2042388610.html
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 17.09.2025
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две машины ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:06:00+03:00
2025-09-17T09:06:00+03:00
2025-09-17T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_dbbec76cb0d6db2337ea870011f3436a.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две машины ВСУ, сообщает Минобороны России. "Расчётами ударных FPV-дронов были выявлены и поражены цели: две боевые бронированные машины "Козак" и автомобиль типа "пикап", которые противник использовал для ротации личного состава и подвоза снабжения", — говорится в сообщении. Отмечается, что транспорт был уничтожен точными ударами в ключевых точках маршрутов снабжения подразделений ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_50e221f4a915685b54949324f3b4bea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении
ВС РФ уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении в ДНР