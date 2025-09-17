https://ria.ru/20250917/vsu-2042382276.html
Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине
Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине - РИА Новости, 17.09.2025
Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине
Район завода "Оризон" в городе Смела Черкасской области стал целью ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T07:34:00+03:00
2025-09-17T07:34:00+03:00
2025-09-17T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
смела
черкасская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Район завода "Оризон" в городе Смела Черкасской области стал целью ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода "Оризон". Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет. После ночных прилетов территория между улицами Мазура и Промышленная оцеплены, рабочим завода "Оризон" и соседнего завода Металлоизделий дали выходной до особого распоряжения", — заявил собеседник агентства.По его словам, Смела — серьезный логистический узел по поставке военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смела
черкасская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смела, черкасская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Смела, Черкасская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине
Завод систем наведения для ракет "Оризон" в Черкасской области попал под обстрел