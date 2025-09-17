Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 17.09.2025
Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Район завода "Оризон" в городе Смела Черкасской области стал целью ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода "Оризон". Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет. После ночных прилетов территория между улицами Мазура и Промышленная оцеплены, рабочим завода "Оризон" и соседнего завода Металлоизделий дали выходной до особого распоряжения", — заявил собеседник агентства.По его словам, Смела — серьезный логистический узел по поставке военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Боевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Район завода "Оризон" в городе Смела Черкасской области стал целью ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода "Оризон". Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет. После ночных прилетов территория между улицами Мазура и Промышленная оцеплены, рабочим завода "Оризон" и соседнего завода Металлоизделий дали выходной до особого распоряжения", — заявил собеседник агентства.
По его словам, Смела — серьезный логистический узел по поставке военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
