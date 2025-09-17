https://ria.ru/20250917/vsu-2042382276.html

Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине

Подполье сообщило об ударе по заводу систем наведения для ракет на Украине

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Район завода "Оризон" в городе Смела Черкасской области стал целью ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода "Оризон". Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет. После ночных прилетов территория между улицами Мазура и Промышленная оцеплены, рабочим завода "Оризон" и соседнего завода Металлоизделий дали выходной до особого распоряжения", — заявил собеседник агентства.По его словам, Смела — серьезный логистический узел по поставке военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

