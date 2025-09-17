https://ria.ru/20250917/vsu-2042374035.html
ЛУГАНСК, 17 сен – РИА Новости. Украинское командование пытается сдержать активность российских БПЛА в районе Константиновки в ДНР при помощи полка беспилотных систем ВСУ "Рарог", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Константиновке 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Даниила стоит - в частности, их подразделение "Рарог". Силами этого полка ВСУ пытается сдержать активность российских БПЛА", - рассказал собеседник агентства. "Рарог" - профессиональное беспилотное подразделение ВСУ, специализирующееся на применении FPV-дронов, аэроразведке, патрулировании и корректировке огня при помощи БПЛА. Совместно с другим элитным подразделением "Птицами Мадьяра" неоднократно перебрасывались командованием ВСУ на сложные для украинской армии участки фронта. Константиновка, за которую идут бои, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра -оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
