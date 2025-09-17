Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали храм в Херсонской области - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:15 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/vsu--2042500225.html
ВСУ атаковали храм в Херсонской области
ВСУ атаковали храм в Херсонской области - РИА Новости, 17.09.2025
ВСУ атаковали храм в Херсонской области
Дрон ВСУ атаковал православный храм в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:15:00+03:00
2025-09-17T15:15:00+03:00
религия
происшествия
вооруженные силы украины
русская православная церковь
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042496863_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_1bbc9df6f9fa97082948e0e130a3d6fa.jpg
ГЕНИЧЕСК, 17 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал православный храм в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. "В Брилевке дрон ВСУ произвел сброс боеприпаса по территории храма Русской православной церкви. Выбиты стекла, поврежден фасад здания", - написал Хоменко в своем Telegram-канале. По его словам, атака совершена в ночь на среду.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042496863_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_612169a54d5852bb4984af65f1ae7e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вооруженные силы украины, русская православная церковь, херсонская область
Религия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Херсонская область
ВСУ атаковали храм в Херсонской области

Дрон ВСУ атаковал православный храм в Херсонской области

© Фото : Руслан Хоменко/Telegram Дрон ВСУ атаковал православный храм в поселке Брилевка Херсонской области
 Дрон ВСУ атаковал православный храм в поселке Брилевка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Руслан Хоменко/Telegram
Дрон ВСУ атаковал православный храм в поселке Брилевка Херсонской области
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 17 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал православный храм в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко.
"В Брилевке дрон ВСУ произвел сброс боеприпаса по территории храма Русской православной церкви. Выбиты стекла, поврежден фасад здания", - написал Хоменко в своем Telegram-канале.
По его словам, атака совершена в ночь на среду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РелигияПроисшествияВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала