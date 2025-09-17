https://ria.ru/20250917/vsu--2042500225.html

ВСУ атаковали храм в Херсонской области

Дрон ВСУ атаковал православный храм в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. РИА Новости, 17.09.2025

религия

происшествия

вооруженные силы украины

русская православная церковь

херсонская область

ГЕНИЧЕСК, 17 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал православный храм в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. "В Брилевке дрон ВСУ произвел сброс боеприпаса по территории храма Русской православной церкви. Выбиты стекла, поврежден фасад здания", - написал Хоменко в своем Telegram-канале. По его словам, атака совершена в ночь на среду.

2025

