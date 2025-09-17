Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17.09.2025
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ, танк и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Степановка, Майское, Плещеевка, Свято-Покровское, Константиновка и Роскошное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
