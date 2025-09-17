https://ria.ru/20250917/vsu--2042432268.html

ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 17.09.2025

ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ, танк и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:08:00+03:00

2025-09-17T12:08:00+03:00

2025-09-17T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

донецкая народная республика

северск

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ, танк и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Степановка, Майское, Плещеевка, Свято-Покровское, Константиновка и Роскошное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и горючего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

северск

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)