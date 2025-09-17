https://ria.ru/20250917/vsu--2042432268.html
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 17.09.2025
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ, танк и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:08:00+03:00
2025-09-17T12:08:00+03:00
2025-09-17T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
донецкая народная республика
северск
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ, танк и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Степановка, Майское, Плещеевка, Свято-Покровское, Константиновка и Роскошное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и горючего.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
северск
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Северск, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки