При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница

При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница

17.09.2025

Здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке ударного беспилотника ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке ударного беспилотника ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов действовал в регионе сутки и был отменен утром в среду."В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы", - сказал собеседник агентства.ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.

2025

