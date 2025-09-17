https://ria.ru/20250917/vsu--2042399501.html
При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница
При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница - РИА Новости, 17.09.2025
При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница
Здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке ударного беспилотника ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке ударного беспилотника ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов действовал в регионе сутки и был отменен утром в среду."В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы", - сказал собеседник агентства.ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.
