При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 17.09.2025 (обновлено: 10:20 17.09.2025)
При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница
При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница - РИА Новости, 17.09.2025
При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница
Здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке ударного беспилотника ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке ударного беспилотника ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов действовал в регионе сутки и был отменен утром в среду."В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы", - сказал собеседник агентства.ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.
При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница

При обстреле дрона ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке ударного беспилотника ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов действовал в регионе сутки и был отменен утром в среду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы", - сказал собеседник агентства.
ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ВС России уничтожили две машины ВСУ на Константиновском направлении
09:06
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
