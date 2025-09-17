https://ria.ru/20250917/vsu--2042396680.html
ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 17.09.2025
ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по машине скорой медицинской помощи в городе Алешки Херсонской области, пострадали водитель и врач, сообщил РИА Новости губернатор региона...
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по машине скорой медицинской помощи в городе Алешки Херсонской области, пострадали водитель и врач, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."В Алешках по пути следования к месту вызова противником нанесен удар по машине скорой медицинской помощи. Пострадали водитель скорой помощи и врач, погибших нет", - сказал Сальдо.По его словам, пострадавшие госпитализированы с диагнозами: контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.
херсонская область
ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в Херсонской области
