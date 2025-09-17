https://ria.ru/20250917/vsu--2042393397.html
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали три человека
ГЕНИЧЕСК, 17 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела Пролетарки, один ранен при ударе ВСУ по Каланчаку, всего за день ВСУ нанесли 105 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "В Пролетарке ранения получили двое жителей в результате прилета по автомобилю, кроме того, в Каланчаке местный житель пострадал в результате обстрела жилого сектора. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 21 удар по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 105 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Каховка, Пролетарка, Раденск, Каланчак, Алешки, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Маячка, Корсунка.
