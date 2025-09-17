Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали три человека - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/vsu--2042393397.html
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали три человека
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали три человека - РИА Новости, 17.09.2025
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали три человека
Два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела Пролетарки, один ранен при ударе ВСУ по Каланчаку, всего за день ВСУ нанесли 105 ударов с применением РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:37:00+03:00
2025-09-17T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ГЕНИЧЕСК, 17 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела Пролетарки, один ранен при ударе ВСУ по Каланчаку, всего за день ВСУ нанесли 105 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "В Пролетарке ранения получили двое жителей в результате прилета по автомобилю, кроме того, в Каланчаке местный житель пострадал в результате обстрела жилого сектора. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 21 удар по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 105 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Каховка, Пролетарка, Раденск, Каланчак, Алешки, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Происшествия
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали три человека

Три человека ранены в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 17 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела Пролетарки, один ранен при ударе ВСУ по Каланчаку, всего за день ВСУ нанесли 105 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах.
"В Пролетарке ранения получили двое жителей в результате прилета по автомобилю, кроме того, в Каланчаке местный житель пострадал в результате обстрела жилого сектора. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 21 удар по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 105 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Каховка, Пролетарка, Раденск, Каланчак, Алешки, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Маячка, Корсунка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Херсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала