ВС России поразили боевиков ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы ударных беспилотников 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили склад материальных средств и пункт временной дислокации РИА Новости, 17.09.2025
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили склад материальных средств и пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения разведки было обнаружено место хранения военного имущества противника, а также выявлен пункт временной дислокации. Дождавшись удобного момента, сбросами с ударных БПЛА был поражён склад, а операторы FPV-дронов нанесли удар по живой силе противника, находившейся в укрытиях. Также FPV-дронами был уничтожен пункт временной дислокации и личный состав ВСУ", — говорится в сообщении. Отмечается, что точные удары позволили снизить возможности украинских подразделений по обеспечению и размещению сил на данном направлении.
