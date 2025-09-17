Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал министерства отказаться от отдыха за границей - РИА Новости, 17.09.2025
14:01 17.09.2025
Володин призвал министерства отказаться от отдыха за границей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей министерств отказаться от отдыха за границей, как это уже сделали депутаты палаты парламента. РИА Новости, 17.09.2025
политика
франция
германия
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей министерств отказаться от отдыха за границей, как это уже сделали депутаты палаты парламента. "Никто здесь не надеется на то, что там изменения произойдут. Эти изменения возможны только после того, когда уйдет Макрон (Эммануэль, президент Франции - ред.) его приспешник, Мерц (Фридрих, канцлер ФРГ - ред.) и его (приспешники - ред.) и многие другие. И об это тоже надо говорить, потому нет там ни прав, ни свобод. Посмотрите, что происходит во Франции, что происходит в Германии... поэтому вот нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых, а кто-то этим увлекается. Понятно, чем это закончится ", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
политика, франция, германия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Франция, Германия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей министерств отказаться от отдыха за границей, как это уже сделали депутаты палаты парламента.
"Никто здесь не надеется на то, что там изменения произойдут. Эти изменения возможны только после того, когда уйдет Макрон (Эммануэль, президент Франции - ред.) его приспешник, Мерц (Фридрих, канцлер ФРГ - ред.) и его (приспешники - ред.) и многие другие. И об это тоже надо говорить, потому нет там ни прав, ни свобод. Посмотрите, что происходит во Франции, что происходит в Германии... поэтому вот нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых, а кто-то этим увлекается. Понятно, чем это закончится ", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
ПолитикаФранцияГерманияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
