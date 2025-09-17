https://ria.ru/20250917/vlah-2042403239.html

Влах обвинила правящую партию Молдавии в реализации преступной стратегии

Влах обвинила правящую партию Молдавии в реализации преступной стратегии

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) воплощает в жизнь стратегию по удержанию власти, которая базируется на политическом терроре оппонентов, а также на запугивании граждан, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. "Партия "Сердце Молдовы" предупреждает, что ПДС реализует преступную стратегию по удержанию власти, основанную на ограничении избирательного права граждан, политическом терроре против оппонентов, а также запугивании и дезинформации граждан. Фактически речь идёт о масштабной попытке лишить народ Молдовы права на свободные и честные выборы", - говорится в заявлении Влах, опубликованном на сайте партии. По ее словам, первый элемент этой стратегии — запугивание сотен тысяч граждан, которые не поддерживают ПДС. Всем инакомыслящим власти пытаются внушить идею не участвовать в голосовании во избежание проблем с силовыми органами. Вторым элементов стратегии Влах считает атаку на избирателей из Приднестровья, поскольку активисты ПДС прямо угрожают блокировать дороги в день голосования, чтобы приднестровцы не могли добраться до участков. Третьи элементом стратегии экс-глава Гагаузии называет фальсификации за рубежом, напечатано 864 тысячи бюллетеней для диаспоры, хотя рекорд голосования составляет всего 328 тысяч. И всё это сопровождается заявлениями Майи Санду и её окружения, что из-за рубежа "обязательно" придёт от 400 до 500 тысяч голосов. "На протяжении нескольких недель власть в ежедневном режиме транслирует обществу картинку обысков и задержаний в рядах оппозиционеров. На фоне этого появляются ПДС-овские пропагандисты, которые открыто призывают людей сидеть дома. Нашу страну захватила криминальная группировка, которая не остановится ни перед чем. Они нарушают закон, топчут права граждан, плюют на демократию и позицию наблюдателей", - подчеркнула Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

