Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/vladivostok-2042543574.html
Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в школе
Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 17.09.2025
Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в школе
Уголовное дело о халатности возбуждено после госпитализации 12-летней девочки в результате частичного обрушения потолка в школе № 46 во Владивостоке, сообщила в РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:47:00+03:00
2025-09-17T17:47:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042411394_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a1264861b751d841ab767be05233607c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после госпитализации 12-летней девочки в результате частичного обрушения потолка в школе № 46 во Владивостоке, сообщила в своём Telegram-канале прокуратура Приморского края. В соцсетях в среду распространилась информация о частичном обрушении потолка в школе Владивостока, утверждалось, что пострадала 12-летняя девочка, её госпитализировали с сотрясением мозга. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что надзорное ведомство выясняет, были ли приняты вовремя и в полном объеме меры по обеспечению безопасности учеников. "В результате пострадала 12-летняя девочка, которая госпитализирована в медицинское учреждение. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности после частичного обрушения потолка в школе Владивостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что штукатурка с потолка обрушилась в помещении на первом этаже школы, расследование уголовного дела взято под контроль.
https://ria.ru/20250917/primore-2042476209.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042411394_209:0:1437:921_1920x0_80_0_0_6c2749935b5ce2b883e3928c72e5cbfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в школе

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramПоследствия обрушения потолка в школе № 46 города Владивосток
Последствия обрушения потолка в школе № 46 города Владивосток - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Последствия обрушения потолка в школе № 46 города Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после госпитализации 12-летней девочки в результате частичного обрушения потолка в школе № 46 во Владивостоке, сообщила в своём Telegram-канале прокуратура Приморского края.
В соцсетях в среду распространилась информация о частичном обрушении потолка в школе Владивостока, утверждалось, что пострадала 12-летняя девочка, её госпитализировали с сотрясением мозга. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что надзорное ведомство выясняет, были ли приняты вовремя и в полном объеме меры по обеспечению безопасности учеников.
"В результате пострадала 12-летняя девочка, которая госпитализирована в медицинское учреждение. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности после частичного обрушения потолка в школе Владивостока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что штукатурка с потолка обрушилась в помещении на первом этаже школы, расследование уголовного дела взято под контроль.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Приморье прокуратура проверят информацию о травле школьницы
14:20
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала