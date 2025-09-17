https://ria.ru/20250917/vladivostok-2042543574.html
Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в школе
Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в школе
Уголовное дело о халатности возбуждено после госпитализации 12-летней девочки в результате частичного обрушения потолка в школе № 46 во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после госпитализации 12-летней девочки в результате частичного обрушения потолка в школе № 46 во Владивостоке, сообщила в своём Telegram-канале прокуратура Приморского края. В соцсетях в среду распространилась информация о частичном обрушении потолка в школе Владивостока, утверждалось, что пострадала 12-летняя девочка, её госпитализировали с сотрясением мозга. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что надзорное ведомство выясняет, были ли приняты вовремя и в полном объеме меры по обеспечению безопасности учеников. "В результате пострадала 12-летняя девочка, которая госпитализирована в медицинское учреждение. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности после частичного обрушения потолка в школе Владивостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что штукатурка с потолка обрушилась в помещении на первом этаже школы, расследование уголовного дела взято под контроль.
владивосток
приморский край
