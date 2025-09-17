Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке пожилая женщина набросилась на ребенка
04:44 17.09.2025
Во Владивостоке пожилая женщина набросилась на ребенка
Пожилая женщина, вступив в конфликт с мужчиной, напала на его ребёнка во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Пожилая женщина, вступив в конфликт с мужчиной, напала на его ребёнка во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В ряде местных Telegram-каналов опубликовано видео с камеры наблюдения одного из дворов Владивостока, на котором женщина вступила в конфликт с мужчиной, а затем сделала замечание его ребенку. После чего она схватила его за руку и опрокинула на землю со словами: "Иди к своему отцу". "Полицейские проверяют информацию из социальных сетей. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о неправомерных действиях женщины в отношении к несовершеннолетнему", - говорится в сообщении. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность участников инцидента. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
владивосток
приморский край
2025
Во Владивостоке пожилая женщина схватила ребенка за руку и опрокинула на землю

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Пожилая женщина, вступив в конфликт с мужчиной, напала на его ребёнка во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
В ряде местных Telegram-каналов опубликовано видео с камеры наблюдения одного из дворов Владивостока, на котором женщина вступила в конфликт с мужчиной, а затем сделала замечание его ребенку. После чего она схватила его за руку и опрокинула на землю со словами: "Иди к своему отцу".
"Полицейские проверяют информацию из социальных сетей. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о неправомерных действиях женщины в отношении к несовершеннолетнему", - говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность участников инцидента.
По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
