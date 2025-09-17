https://ria.ru/20250917/vladivostok-2042373148.html

Во Владивостоке пожилая женщина набросилась на ребенка

Во Владивостоке пожилая женщина набросилась на ребенка - РИА Новости, 17.09.2025

Во Владивостоке пожилая женщина набросилась на ребенка

Пожилая женщина, вступив в конфликт с мужчиной, напала на его ребёнка во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T04:44:00+03:00

2025-09-17T04:44:00+03:00

2025-09-17T04:45:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Пожилая женщина, вступив в конфликт с мужчиной, напала на его ребёнка во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В ряде местных Telegram-каналов опубликовано видео с камеры наблюдения одного из дворов Владивостока, на котором женщина вступила в конфликт с мужчиной, а затем сделала замечание его ребенку. После чего она схватила его за руку и опрокинула на землю со словами: "Иди к своему отцу". "Полицейские проверяют информацию из социальных сетей. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о неправомерных действиях женщины в отношении к несовершеннолетнему", - говорится в сообщении. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность участников инцидента. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

https://ria.ru/20250706/arest-2027469356.html

https://ria.ru/20240813/sud-1965910744.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)