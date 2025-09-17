Рейтинг@Mail.ru
Визит Трампа в Лондон поставит Британию перед выбором, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2025
12:46 17.09.2025 (обновлено: 13:12 17.09.2025)
Визит Трампа в Лондон поставит Британию перед выбором, считает эксперт
Визит Трампа в Лондон поставит Британию перед выбором, считает эксперт
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию ставит Лондон перед выбором: оставаться с континентальной Европой или перейти на сторону американцев и использовать Европу как ресурсную базу для американской промышленности, поделился мнением с РИА Новости бывший советник-посланник посольства России в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины
"Что касается Великобритании, то я думаю, что она стоит и будет дополнительно поставлена Трампом перед выбором: или они остаются с Европой, которая в оппозиции к президенту США, или они всё-таки перейдут на сторону Трампа и вместе с ним будут пожинать плоды использования континентальной Европы в качестве ресурса для индустриализации Америки и восстановления ее технологической мощи", - сказал Крамаренко.
Эксперт считает, что ключевым вопросом для США в ходе этого визита остается полный отход Лондона от континентальной Европы. Следовательно, Вашингтон настаивает на том, чтобы Лондон действовал по его правилам.
С другой стороны, как отмечает Крамаренко, премьер-министр Великобритании Кир Стармер может действовать от имени всей Европы и, следовательно, представлять её интересы на переговорах с президентом США.
"Он (Стармер - ред.) может быть обещал европейским лидерам повлиять на президента США, чтобы тот ввел жесткие санкции против России и не требовал от Европы, чтобы они вводили 50-100% тарифы против Индии и Китая", - уточнил Крамаренко.
По его словам, сейчас перед Стармером и всей британской политической элитой стоит вопрос: принять им сторону США и трансформироваться вместе с Трампом или оставаться в отношениях с Европой, которые Лондон пытается восстановить через активную политику в НАТО.
"Думаю, что судить о том, является ли визит Трампа историческим или нет, можно будет по тому, какие Лондон примет решения для себя, когда закончится официальный визит президента США", - заключил он.
Визит, который потрясет Британию: в Лондоне очень боятся приезда Трампа
