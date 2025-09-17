Визит Трампа в Лондон поставит Британию перед выбором, считает эксперт
Крамаренко: визит Трампа заставит Лондон выбирать между США и Европой
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трампаи первая леди Меланья Трамп во время прибытия в аэропорт Станстед недалеко от Лондона. 16 сентября 2025
Президент США Дональд Трампаи первая леди Меланья Трамп во время прибытия в аэропорт Станстед недалеко от Лондона. 16 сентября 2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию ставит Лондон перед выбором: оставаться с континентальной Европой или перейти на сторону американцев и использовать Европу как ресурсную базу для американской промышленности, поделился мнением с РИА Новости бывший советник-посланник посольства России в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
"Что касается Великобритании, то я думаю, что она стоит и будет дополнительно поставлена Трампом перед выбором: или они остаются с Европой, которая в оппозиции к президенту США, или они всё-таки перейдут на сторону Трампа и вместе с ним будут пожинать плоды использования континентальной Европы в качестве ресурса для индустриализации Америки и восстановления ее технологической мощи", - сказал Крамаренко.
С другой стороны, как отмечает Крамаренко, премьер-министр Великобритании Кир Стармер может действовать от имени всей Европы и, следовательно, представлять её интересы на переговорах с президентом США.
По его словам, сейчас перед Стармером и всей британской политической элитой стоит вопрос: принять им сторону США и трансформироваться вместе с Трампом или оставаться в отношениях с Европой, которые Лондон пытается восстановить через активную политику в НАТО.
"Думаю, что судить о том, является ли визит Трампа историческим или нет, можно будет по тому, какие Лондон примет решения для себя, когда закончится официальный визит президента США", - заключил он.
