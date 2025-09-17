Рейтинг@Mail.ru
00:16 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/venesuela-2042359661.html
Венесуэла отвергла доклад Госдепа о странах транзита наркотиков
2025-09-17T00:16:00+03:00
2025-09-17T00:16:00+03:00
МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Венесуэла отвергла и осудила доклад госдепартамента США о странах транзита и производства наркотиков, назвав его необоснованным и противоречащим официальным данным международных организаций, говорится в заявлении МИД республики. "Все утверждения упомянутого доклада лишены оснований и противоречат официальным данным специализированных международных органов", - сказано в документе, который опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. Речь идет о ежегодном докладе администрации США о крупнейших производителях и транзитерах наркотиков, в котором Венесуэла наряду с Колумбией, Боливией, Афганистаном и рядом других стран была названа "основным транзитным государством или производителем наркотиков". В документе утверждается, что Каракас "явно не выполнил" международные обязательства в сфере борьбы с наркотрафиком, и указывается на использование территории страны в глобальных схемах производства и перевозки наркотиков. Доклад открывает возможность применения ограничительных мер и сокращения помощи государствам, признанным несоответствующими в этой сфере. В коммюнике венесуэльского правительства отмечается, что согласно отчетам Управления ООН по наркотикам и преступности с 1999 по 2025 годы, Венесуэла определяется как территория, свободная от незаконных посевов. Там также подтверждается, что в стране отсутствуют картели и плантации для переработки наркотиков. Как указали в Каракасе, даже отчеты американского управления по борьбе с наркотиками DEA за 2024–2025 годы не определяют Венесуэлу производителем, распространителем или транзитной страной. В тексте подчеркивается, что основная часть производства кокаина приходится на Колумбию, где "экономика наркотрафика годами укреплялась под защитой различных правительств-союзников США", а также на Перу, где после смещения президента Педро Кастильо производство кокаина возросло. МИД Венесуэлы обратил внимание, что после размещения на территории Колумбии не менее восьми американских военных баз в 2009 году производство кокаина лишь увеличивалось. Согласно приведенным данным ООН, в 2025 году 87% экспорта колумбийского кокаина проходит через Тихий океан, 8% - через департамент Гуахира, и лишь 5% пытаются перевезти через территорию Венесуэлы, из них не менее 70% перехватываются местными силовиками. "С недавних пор навязываемая против Венесуэлы линия нарратива - не более чем постыдная ложь, часть новой фазы навязчивой и провалившейся политики смены режима, проводимой элитами вокруг власти в Вашингтоне", - заявили в правительстве Венесуэлы. В Каракасе указали, что к кампании давления добавилась "угроза военной агрессии", что противоречит международным нормам. "Венесуэла подтверждает перед международным сообществом свою твердую волю защищать суверенитет, целостность и мир всеми доступными средствами и предпримет все необходимые действия в рамках принципов Устава ООН. Мы требуем немедленного прекращения этих агрессий и лжи против священного народа Симона Боливара. Не смогли и не смогут!" - сказано в тексте документа.
