В Польше депортируют украинца, запустившего дрон, пишут СМИ

Украинца, запустившего дрон над правительственными зданиями в Варшаве, депортируют из Польши, сообщает издание Onet. РИА Новости, 17.09.2025

ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Украинца, запустившего дрон над правительственными зданиями в Варшаве, депортируют из Польши, сообщает издание Onet. На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями на улице Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон и задержаны двое граждан Белоруссии. Позднее оказалось, что речь идет о гражданине Украины, которому 21 год, и гражданке Белоруссии 17 лет. "Украинцу, пилотировавшему дрон над Бельведером, предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. Он был передан пограничникам с ходатайством о депортации", - говорится в сообщении. Также сообщается, что его 17-летняя спутница, имеющая белорусское гражданство, была допрошена в качестве свидетеля и отпущена домой.

