В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от гриппа и пневмококка
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одновременная вакцинация против гриппа и пневмококка позволяет усилить противоинфекционную защиту и минимизировать риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Она уточнила, что пневмококки – это бактерии из рода стрептококков, вызывающие широкий спектр заболеваний, от легких симптомов, напоминающих острую респираторную инфекцию, до серьезных состояний. "Инфекция широко распространена и передается воздушно-капельным путем, особенно уязвимыми к ней являются дети от полугода до трех лет, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом", - пояснила эксперт. Специалист отметила, что вакцинация - это эффективный способ защиты от пневмококковой инфекции. Она предотвращает развитие болезни и снижает вероятность передачи бактерий другим людям, что способствует уменьшению общего уровня заболеваемости в обществе. "Вакцинация против пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок и предполагает следующую схему: первая прививка - в возрасте 2 месяцев, вторая прививка - в 4,5 месяца, ревакцинация – в 15 месяцев", - рассказала Плоскирева. Кроме того, одна доза вакцины может вводиться по эпидемическим показаниям однократно детям в возрасте от 2 до 5 лет, а также взрослым из группы риска, например, призывникам, лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких и тем, кто проживает в организациях социального обслуживания. "Важно отметить, что вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции можно проводить одновременно. Эта стратегия позволяет: усилить противоинфекционную защиту, минимизировать риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями", - уточнила эксперт.
