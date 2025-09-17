Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от гриппа и пневмококка - РИА Новости, 17.09.2025
03:06 17.09.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от гриппа и пневмококка
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от гриппа и пневмококка

Роспотребнадзор: одновременная прививка от гриппа и пневмококка усиливает защиту

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одновременная вакцинация против гриппа и пневмококка позволяет усилить противоинфекционную защиту и минимизировать риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Она уточнила, что пневмококки – это бактерии из рода стрептококков, вызывающие широкий спектр заболеваний, от легких симптомов, напоминающих острую респираторную инфекцию, до серьезных состояний.
"Инфекция широко распространена и передается воздушно-капельным путем, особенно уязвимыми к ней являются дети от полугода до трех лет, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом", - пояснила эксперт.
Специалист отметила, что вакцинация - это эффективный способ защиты от пневмококковой инфекции. Она предотвращает развитие болезни и снижает вероятность передачи бактерий другим людям, что способствует уменьшению общего уровня заболеваемости в обществе.
"Вакцинация против пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок и предполагает следующую схему: первая прививка - в возрасте 2 месяцев, вторая прививка - в 4,5 месяца, ревакцинация – в 15 месяцев", - рассказала Плоскирева.
Кроме того, одна доза вакцины может вводиться по эпидемическим показаниям однократно детям в возрасте от 2 до 5 лет, а также взрослым из группы риска, например, призывникам, лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких и тем, кто проживает в организациях социального обслуживания.
"Важно отметить, что вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции можно проводить одновременно. Эта стратегия позволяет: усилить противоинфекционную защиту, минимизировать риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями", - уточнила эксперт.
