В Тернопольской области пьяный сотрудник военкомата устроил несколько ДТП

2025-09-17T22:53:00+03:00

тернопольская область

украина

в мире

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пьяный сотрудник военкомата устроил несколько ДТП в городе Збараж Тернопольской области и сбил сотрудника полиции во время попытки задержания, сообщила украинская полиция. "Полицейские задержали водителя, спровоцировавшего ДТП и нанесшего повреждения инспектору полиции... Им оказался 31-летний работник военкомата одного из районов области", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Тернопольской области в социальной сети Facebook*.Как уточнили правоохранители, во время погони водитель спровоцировал ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и легковым автомобилем. Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента водитель, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил еще две аварии. Полиция публикует видео, на котором правоохранители пытаются остановить хаотично движущуюся по улицам легковушку. Автомобиль подозреваемого сталкивается с остановившимися на проезжей части автомобилями и сбивает нескольких сотрудников полиции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

