В Тернопольской области пьяный сотрудник военкомата устроил несколько ДТП
22:53 17.09.2025
В Тернопольской области пьяный сотрудник военкомата устроил несколько ДТП
тернопольская область
украина
в мире
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пьяный сотрудник военкомата устроил несколько ДТП в городе Збараж Тернопольской области и сбил сотрудника полиции во время попытки задержания, сообщила украинская полиция. "Полицейские задержали водителя, спровоцировавшего ДТП и нанесшего повреждения инспектору полиции... Им оказался 31-летний работник военкомата одного из районов области", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Тернопольской области в социальной сети Facebook*.Как уточнили правоохранители, во время погони водитель спровоцировал ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и легковым автомобилем. Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента водитель, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил еще две аварии. Полиция публикует видео, на котором правоохранители пытаются остановить хаотично движущуюся по улицам легковушку. Автомобиль подозреваемого сталкивается с остановившимися на проезжей части автомобилями и сбивает нескольких сотрудников полиции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
тернопольская область
украина
тернопольская область, украина, в мире
Тернопольская область, Украина, В мире
В Тернопольской области пьяный сотрудник военкомата устроил несколько ДТП

В Збараже Тернопольской области пьяный сотрудник военкомата устроил три ДТП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пьяный сотрудник военкомата устроил несколько ДТП в городе Збараж Тернопольской области и сбил сотрудника полиции во время попытки задержания, сообщила украинская полиция.
"Полицейские задержали водителя, спровоцировавшего ДТП и нанесшего повреждения инспектору полиции... Им оказался 31-летний работник военкомата одного из районов области", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Тернопольской области в социальной сети Facebook*.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет
Вчера, 15:51
Как уточнили правоохранители, во время погони водитель спровоцировал ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и легковым автомобилем. Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента водитель, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил еще две аварии.
Полиция публикует видео, на котором правоохранители пытаются остановить хаотично движущуюся по улицам легковушку. Автомобиль подозреваемого сталкивается с остановившимися на проезжей части автомобилями и сбивает нескольких сотрудников полиции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Источник сообщил об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК
15 сентября, 21:16
 
Тернопольская область Украина В мире
 
 
