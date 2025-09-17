https://ria.ru/20250917/ukraina-2042587248.html
Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Молодых штурмовиков всеми способами пытаются привлечь в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая понесла большие потери на сумском направлении: перед рекрутерами поставлена жесткая задача найти людей или же отправляться на штурм самим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в отношении которого в настоящий момент проводится проверка государственным бюро расследований, в срочном порядке пытается восстановить потери в личном составе, понесенные под Юнаковкой. Пресс-службе бригады поставлена задача в очень жесткой форме - любыми способами привлечь молодых штурмовиков. В противном случае рекрутеры и пиарщики отправятся в штурмы сами", - сказал собеседник агентства. Для этого они, по словам собеседника агентства, публикуют рекламу своего подразделения под каждым постом в пабликах соцсетей. Он напомнил, что 95-я бригада ВСУ является самой "мясной" на сумском направлении и менее всего дорожит личным составом, кроме того, именно она понесла наибольшее количество потерь. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что в отношении командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводится проверка органами государственного бюро расследований Украины по многочисленным жалобам родственников.
украина
