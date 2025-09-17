https://ria.ru/20250917/ukraina-2042587248.html

Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник

Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2025

Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник

Молодых штурмовиков всеми способами пытаются привлечь в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая понесла большие потери на сумском направлении:... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T22:16:00+03:00

2025-09-17T22:16:00+03:00

2025-09-17T22:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Молодых штурмовиков всеми способами пытаются привлечь в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая понесла большие потери на сумском направлении: перед рекрутерами поставлена жесткая задача найти людей или же отправляться на штурм самим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в отношении которого в настоящий момент проводится проверка государственным бюро расследований, в срочном порядке пытается восстановить потери в личном составе, понесенные под Юнаковкой. Пресс-службе бригады поставлена задача в очень жесткой форме - любыми способами привлечь молодых штурмовиков. В противном случае рекрутеры и пиарщики отправятся в штурмы сами", - сказал собеседник агентства. Для этого они, по словам собеседника агентства, публикуют рекламу своего подразделения под каждым постом в пабликах соцсетей. Он напомнил, что 95-я бригада ВСУ является самой "мясной" на сумском направлении и менее всего дорожит личным составом, кроме того, именно она понесла наибольшее количество потерь. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что в отношении командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводится проверка органами государственного бюро расследований Украины по многочисленным жалобам родственников.

https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042564964.html

https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042501609.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины