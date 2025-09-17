Рейтинг@Mail.ru
Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042587248.html
Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник
Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2025
Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник
Молодых штурмовиков всеми способами пытаются привлечь в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая понесла большие потери на сумском направлении:... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T22:16:00+03:00
2025-09-17T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Молодых штурмовиков всеми способами пытаются привлечь в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая понесла большие потери на сумском направлении: перед рекрутерами поставлена жесткая задача найти людей или же отправляться на штурм самим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в отношении которого в настоящий момент проводится проверка государственным бюро расследований, в срочном порядке пытается восстановить потери в личном составе, понесенные под Юнаковкой. Пресс-службе бригады поставлена задача в очень жесткой форме - любыми способами привлечь молодых штурмовиков. В противном случае рекрутеры и пиарщики отправятся в штурмы сами", - сказал собеседник агентства. Для этого они, по словам собеседника агентства, публикуют рекламу своего подразделения под каждым постом в пабликах соцсетей. Он напомнил, что 95-я бригада ВСУ является самой "мясной" на сумском направлении и менее всего дорожит личным составом, кроме того, именно она понесла наибольшее количество потерь. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что в отношении командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводится проверка органами государственного бюро расследований Украины по многочисленным жалобам родственников.
https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042564964.html
https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042501609.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на фронт, сообщил источник

Рекрутерам ВСУ угрожают отправкой на штурм за невыполнение плана

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Молодых штурмовиков всеми способами пытаются привлечь в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая понесла большие потери на сумском направлении: перед рекрутерами поставлена жесткая задача найти людей или же отправляться на штурм самим, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в отношении которого в настоящий момент проводится проверка государственным бюро расследований, в срочном порядке пытается восстановить потери в личном составе, понесенные под Юнаковкой. Пресс-службе бригады поставлена задача в очень жесткой форме - любыми способами привлечь молодых штурмовиков. В противном случае рекрутеры и пиарщики отправятся в штурмы сами", - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Зеленский рассказал, во сколько обходится Украине год войны
Вчера, 18:59
Для этого они, по словам собеседника агентства, публикуют рекламу своего подразделения под каждым постом в пабликах соцсетей.
Он напомнил, что 95-я бригада ВСУ является самой "мясной" на сумском направлении и менее всего дорожит личным составом, кроме того, именно она понесла наибольшее количество потерь.
Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что в отношении командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводится проверка органами государственного бюро расследований Украины по многочисленным жалобам родственников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2025
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала