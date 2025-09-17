https://ria.ru/20250917/ukraina-2042584483.html

Неопытный знакомый Зеленского возглавил бригаду ВСУ, сообщил источник

Неопытный знакомый Зеленского возглавил бригаду ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2025

Неопытный знакомый Зеленского возглавил бригаду ВСУ, сообщил источник

Командир сменился у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на место полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:36:00+03:00

2025-09-17T21:36:00+03:00

2025-09-17T21:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командир сменился у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на место полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По данным украинских источников, с должности командира 47-й отдельной механизированной бригады снят полковник Ян Яцишен, а вместо него назначен 26-летний подполковник Максим Данильчук, занимавший должность комбата в 30-й отдельной механизированной бригаде", - сказал собеседник агентства. Данильчук, по его словам, "стал известен тем, что подружился с Зеленским". "На одной из церемоний Данильчук подарил ему нарукавный шеврон, спустя некоторое время главарь киевского режима лично вручал ему "золотую звезду", - сказал представитель силовых структур. Он добавил, что киевский режим продолжает пропагандистскую кампанию по привлечению молодого пополнения в ряды ВСУ. "Для этого они готовы жертвовать опытным командным составом и назначать на ответственные должность молодых и неопытных офицеров", - сказал он.

https://ria.ru/20250917/ukraina-2042581496.html

https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042501609.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, вооруженные силы украины