2025-09-17
2025-09-17T21:36:00+03:00
2025-09-17T21:36:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командир сменился у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на место полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По данным украинских источников, с должности командира 47-й отдельной механизированной бригады снят полковник Ян Яцишен, а вместо него назначен 26-летний подполковник Максим Данильчук, занимавший должность комбата в 30-й отдельной механизированной бригаде", - сказал собеседник агентства. Данильчук, по его словам, "стал известен тем, что подружился с Зеленским". "На одной из церемоний Данильчук подарил ему нарукавный шеврон, спустя некоторое время главарь киевского режима лично вручал ему "золотую звезду", - сказал представитель силовых структур. Он добавил, что киевский режим продолжает пропагандистскую кампанию по привлечению молодого пополнения в ряды ВСУ. "Для этого они готовы жертвовать опытным командным составом и назначать на ответственные должность молодых и неопытных офицеров", - сказал он.
