Рейтинг@Mail.ru
Неопытный знакомый Зеленского возглавил бригаду ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042584483.html
Неопытный знакомый Зеленского возглавил бригаду ВСУ, сообщил источник
Неопытный знакомый Зеленского возглавил бригаду ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2025
Неопытный знакомый Зеленского возглавил бригаду ВСУ, сообщил источник
Командир сменился у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на место полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T21:36:00+03:00
2025-09-17T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командир сменился у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на место полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По данным украинских источников, с должности командира 47-й отдельной механизированной бригады снят полковник Ян Яцишен, а вместо него назначен 26-летний подполковник Максим Данильчук, занимавший должность комбата в 30-й отдельной механизированной бригаде", - сказал собеседник агентства. Данильчук, по его словам, "стал известен тем, что подружился с Зеленским". "На одной из церемоний Данильчук подарил ему нарукавный шеврон, спустя некоторое время главарь киевского режима лично вручал ему "золотую звезду", - сказал представитель силовых структур. Он добавил, что киевский режим продолжает пропагандистскую кампанию по привлечению молодого пополнения в ряды ВСУ. "Для этого они готовы жертвовать опытным командным составом и назначать на ответственные должность молодых и неопытных офицеров", - сказал он.
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042581496.html
https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042501609.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Неопытный знакомый Зеленского возглавил бригаду ВСУ, сообщил источник

Знакомого Зеленского назначили командующим бригады ВСУ

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командир сменился у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на место полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По данным украинских источников, с должности командира 47-й отдельной механизированной бригады снят полковник Ян Яцишен, а вместо него назначен 26-летний подполковник Максим Данильчук, занимавший должность комбата в 30-й отдельной механизированной бригаде", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Ждет казнь". На Западе рассказали, какое жестокое решение приняли ВСУ
Вчера, 21:11
Данильчук, по его словам, "стал известен тем, что подружился с Зеленским". "На одной из церемоний Данильчук подарил ему нарукавный шеврон, спустя некоторое время главарь киевского режима лично вручал ему "золотую звезду", - сказал представитель силовых структур.
Он добавил, что киевский режим продолжает пропагандистскую кампанию по привлечению молодого пополнения в ряды ВСУ.
"Для этого они готовы жертвовать опытным командным составом и назначать на ответственные должность молодых и неопытных офицеров", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2025
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала