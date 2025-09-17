"Ждет казнь". На Западе рассказали, какое жестокое решение приняли ВСУ
Журналист Торнтон: Сырский отправляет солдат на казнь, пытаясь удержать Купянск
© Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Сырский отправляет солдат на убой, пытаясь удержать Купянск, написал британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.
"Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию", — заявил журналист.
Он уточнил, что в Римской империи децимацию применяли как высшую меру дисциплинарного наказания, когда каждый десятый солдат легиона, участвовавший в мятеже, подвергался распятию.
Торнтон выразил мнение, что современная версия этого наказания — это то, о чем умалчивают сейчас украинские командиры. По заявлению журналиста, главком ВСУ Александр Сырский собирается перебросить каждого десятого бойца с других фронтов на оборону Купянска, так как он считает, что город необходимо "удержать любой ценой".
"Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), поскольку уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил", — пишет Торнтон.
Журналист отмечает, что два анонимных источника с передовой ВСУ, с которыми ему удалось связаться, находятся в ярости, поскольку считают, что это сильно ослабит их способность удерживать оборону, учитывая и без того крайне непростую ситуацию. Согласно подсчетам, более 15 000 человек будут выведены со своих нынешних позиций и отправлены на оборону Купянска.
В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.