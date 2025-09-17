https://ria.ru/20250917/ukraina-2042581496.html

"Ждет казнь". На Западе рассказали, какое жестокое решение приняли ВСУ

"Ждет казнь". На Западе рассказали, какое жестокое решение приняли ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025

"Ждет казнь". На Западе рассказали, какое жестокое решение приняли ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Сырский отправляет солдат на убой, пытаясь удержать Купянск, написал британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:11:00+03:00

2025-09-17T21:11:00+03:00

2025-09-17T21:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск (донецкая область)

россия

киев

александр сырский

владимир путин

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Сырский отправляет солдат на убой, пытаясь удержать Купянск, написал британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X."Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию", — заявил журналист.Он уточнил, что в Римской империи децимацию применяли как высшую меру дисциплинарного наказания, когда каждый десятый солдат легиона, участвовавший в мятеже, подвергался распятию.Торнтон выразил мнение, что современная версия этого наказания — это то, о чем умалчивают сейчас украинские командиры. По заявлению журналиста, главком ВСУ Александр Сырский собирается перебросить каждого десятого бойца с других фронтов на оборону Купянска, так как он считает, что город необходимо "удержать любой ценой"."Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), поскольку уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил", — пишет Торнтон.Журналист отмечает, что два анонимных источника с передовой ВСУ, с которыми ему удалось связаться, находятся в ярости, поскольку считают, что это сильно ослабит их способность удерживать оборону, учитывая и без того крайне непростую ситуацию. Согласно подсчетам, более 15 000 человек будут выведены со своих нынешних позиций и отправлены на оборону Купянска.В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.

https://ria.ru/20250917/drony-2042526012.html

https://ria.ru/20250917/ukraina-2042550247.html

артемовск (донецкая область)

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск (донецкая область), россия, киев, александр сырский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины