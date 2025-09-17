Украине нужно купить газ на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ

https://ria.ru/20250917/ukraina-2042575495.html

Украине нужно приобрести газ на сумму до миллиарда долларов для прохождения отопительного сезона, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украине нужно приобрести газ на сумму до миллиарда долларов для прохождения отопительного сезона, передает агентство Рейтер. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. По словам члена наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрия Бойко, у Украины есть примерно 11 миллиардов кубометров газа, что составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 миллиарда кубометров. "Он (импорт газа - ред.) будет стоить... от 500 миллионов до одного миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на собственные подсчеты. При этом экс-глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, слова которого приводит Рейтер, отметил, что для прошлого отопительного сезона Украина запасла 12,8 миллиарда кубометров газа, которых оказалось недостаточно.

