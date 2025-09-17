Украине нужно купить газ на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ
Reuters: Украине нужно купить газ на $1 млрд для отопительного сезона
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украине нужно приобрести газ на сумму до миллиарда долларов для прохождения отопительного сезона, передает агентство Рейтер.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.
По словам члена наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрия Бойко, у Украины есть примерно 11 миллиардов кубометров газа, что составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 миллиарда кубометров.
"Он (импорт газа - ред.) будет стоить... от 500 миллионов до одного миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на собственные подсчеты.
При этом экс-глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, слова которого приводит Рейтер, отметил, что для прошлого отопительного сезона Украина запасла 12,8 миллиарда кубометров газа, которых оказалось недостаточно.
Украинские СМИ отметили снижение запасов газа в стране
1 сентября, 16:21