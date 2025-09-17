Рейтинг@Mail.ru
Украине нужно купить газ на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042575495.html
Украине нужно купить газ на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ
Украине нужно купить газ на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
Украине нужно купить газ на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ
Украине нужно приобрести газ на сумму до миллиарда долларов для прохождения отопительного сезона, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T20:24:00+03:00
2025-09-17T20:24:00+03:00
украина
юрий бойко
сергей макогон
верховная рада украины
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украине нужно приобрести газ на сумму до миллиарда долларов для прохождения отопительного сезона, передает агентство Рейтер. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. По словам члена наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрия Бойко, у Украины есть примерно 11 миллиардов кубометров газа, что составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 миллиарда кубометров. "Он (импорт газа - ред.) будет стоить... от 500 миллионов до одного миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на собственные подсчеты. При этом экс-глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, слова которого приводит Рейтер, отметил, что для прошлого отопительного сезона Украина запасла 12,8 миллиарда кубометров газа, которых оказалось недостаточно.
https://ria.ru/20250901/gaz-2038891344.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, юрий бойко, сергей макогон, верховная рада украины, укрэнерго
Украина, Юрий Бойко, Сергей Макогон, Верховная Рада Украины, Укрэнерго
Украине нужно купить газ на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ

Reuters: Украине нужно купить газ на $1 млрд для отопительного сезона

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украине нужно приобрести газ на сумму до миллиарда долларов для прохождения отопительного сезона, передает агентство Рейтер.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.
По словам члена наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрия Бойко, у Украины есть примерно 11 миллиардов кубометров газа, что составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 миллиарда кубометров.
"Он (импорт газа - ред.) будет стоить... от 500 миллионов до одного миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на собственные подсчеты.
При этом экс-глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, слова которого приводит Рейтер, отметил, что для прошлого отопительного сезона Украина запасла 12,8 миллиарда кубометров газа, которых оказалось недостаточно.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Украинские СМИ отметили снижение запасов газа в стране
1 сентября, 16:21
 
УкраинаЮрий БойкоСергей МакогонВерховная Рада УкраиныУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала