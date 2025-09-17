"Раковая опухоль". В США резко отреагировали на произошедшее на Украине
Дэниел Дэвис: принудительная мобилизация дестабилизирует украинское общество
© Кадр видео из соцсетейПринудительная мобилизация во Львове
© Кадр видео из соцсетей
Принудительная мобилизация во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нападения на сотрудников военкоматов на Украине показывают, что принудительная мобилизация значительно дестабилизирует общество и не помогает фронту, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.
"Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента (принудительную мобилизацию — прим. ред.). Постоянная принудительная мобилизация украинских мужчин не только не помогает заменять бойцов на фронте, но и разрывает ткань общества изнутри, поскольку нападения на сотрудников военкоматов случаются все чаще и влекут за собой все более тяжелые последствия. Одновременно с этим растет осознание того, что война проиграна и мобилизация равносильна смертному приговору".
Накануне Одесский областной военкомат сообщил, что мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления, пострадавшего госпитализировали.
В интернете часто публикуются видео принудительной мобилизации украинских мужчин: на записях представители военкоматов увозят их в микроавтобусах, нередко применяя силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Этот документ предписывал всем военнообязанным явиться в военкомат либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника" для обновления данных. Согласно закону, повестка считается врученной, даже если призывник не получал ее лично: в таком случае датой "вручения" считается число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудникам военкомата или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не указаны.