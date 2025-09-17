Рейтинг@Mail.ru
"Раковая опухоль". В США резко отреагировали на произошедшее на Украине
18:11 17.09.2025 (обновлено: 18:29 17.09.2025)
"Раковая опухоль". В США резко отреагировали на произошедшее на Украине
"Раковая опухоль". В США резко отреагировали на произошедшее на Украине - РИА Новости, 17.09.2025
"Раковая опухоль". В США резко отреагировали на произошедшее на Украине
Нападения на сотрудников военкоматов на Украине показывают, что принудительная мобилизация значительно дестабилизирует общество и не помогает фронту, заявил... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нападения на сотрудников военкоматов на Украине показывают, что принудительная мобилизация значительно дестабилизирует общество и не помогает фронту, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X."Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента (принудительную мобилизацию — прим. ред.). Постоянная принудительная мобилизация украинских мужчин не только не помогает заменять бойцов на фронте, но и разрывает ткань общества изнутри, поскольку нападения на сотрудников военкоматов случаются все чаще и влекут за собой все более тяжелые последствия. Одновременно с этим растет осознание того, что война проиграна и мобилизация равносильна смертному приговору".Накануне Одесский областной военкомат сообщил, что мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления, пострадавшего госпитализировали.В интернете часто публикуются видео принудительной мобилизации украинских мужчин: на записях представители военкоматов увозят их в микроавтобусах, нередко применяя силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Этот документ предписывал всем военнообязанным явиться в военкомат либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника" для обновления данных. Согласно закону, повестка считается врученной, даже если призывник не получал ее лично: в таком случае датой "вручения" считается число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудникам военкомата или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не указаны.
"Раковая опухоль". В США резко отреагировали на произошедшее на Украине

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нападения на сотрудников военкоматов на Украине показывают, что принудительная мобилизация значительно дестабилизирует общество и не помогает фронту, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.
"Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента (принудительную мобилизацию — прим. ред.). Постоянная принудительная мобилизация украинских мужчин не только не помогает заменять бойцов на фронте, но и разрывает ткань общества изнутри, поскольку нападения на сотрудников военкоматов случаются все чаще и влекут за собой все более тяжелые последствия. Одновременно с этим растет осознание того, что война проиграна и мобилизация равносильна смертному приговору".
"Устраивают засады". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
"Устраивают засады". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
16:42
Накануне Одесский областной военкомат сообщил, что мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления, пострадавшего госпитализировали.
В интернете часто публикуются видео принудительной мобилизации украинских мужчин: на записях представители военкоматов увозят их в микроавтобусах, нередко применяя силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Этот документ предписывал всем военнообязанным явиться в военкомат либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника" для обновления данных. Согласно закону, повестка считается врученной, даже если призывник не получал ее лично: в таком случае датой "вручения" считается число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудникам военкомата или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не указаны.
В Одессе мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
В Одессе мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
13:38
 
