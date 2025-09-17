Рейтинг@Mail.ru
Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет
15:51 17.09.2025
Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет
Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. В июле Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в Вооруженных силах Украины гражданам старше 60 лет. "В воинские части и военкоматы уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и военкоматы для оформления необходимых документов", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Костенко в социальной сети Facebook*. В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
В июле Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в Вооруженных силах Украины гражданам старше 60 лет.
"В воинские части и военкоматы уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и военкоматы для оформления необходимых документов", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Костенко в социальной сети Facebook*.
В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
