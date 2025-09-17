https://ria.ru/20250917/ukraina-2042511020.html

Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. В июле Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в Вооруженных силах Украины гражданам старше 60 лет. "В воинские части и военкоматы уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и военкоматы для оформления необходимых документов", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Костенко в социальной сети Facebook*. В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

