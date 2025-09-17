https://ria.ru/20250917/ukraina-2042511020.html
Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет
Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет - РИА Новости, 17.09.2025
Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет
Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:51:00+03:00
2025-09-17T15:51:00+03:00
2025-09-17T16:04:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военкоматы на Украине начали набор на службу по контракту ВСУ мужчин старше 60 лет, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. В июле Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в Вооруженных силах Украины гражданам старше 60 лет. "В воинские части и военкоматы уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и военкоматы для оформления необходимых документов", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Костенко в социальной сети Facebook*. В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250825/odessa-2037415978.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинские военкоматы начали набор в ВСУ мужчин старше 60 лет
Костенко: на Украине началась вербовка мужчин старше 60 лет для службы в ВСУ