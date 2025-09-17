Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече - РИА Новости, 17.09.2025
12:10 17.09.2025
В Раде раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече
В Раде раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече - РИА Новости, 17.09.2025
В Раде раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече
Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что не намерен останавливать боевые действия, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу,... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что не намерен останавливать боевые действия, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, который присутствовал на встрече. Об этом пишет издание "Страна.ua". "Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа", "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", — сказал депутат.По информации издания Euractiv, украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится. Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).Украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
В Раде раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече

Нардеп Мазурашу: Зеленский заявил о намерении воевать до последнего

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что не намерен останавливать боевые действия, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, который присутствовал на встрече. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа", "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", — сказал депутат.
По информации издания Euractiv, украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится.

Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).

Украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
