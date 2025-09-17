Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу из-за ловушки для НАТО на Украине - РИА Новости, 17.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 17.09.2025
В США забили тревогу из-за ловушки для НАТО на Украине
Североатлантический альянс окажется в неудобном положении в случае создания бесполетной зоны над Украиной, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс окажется в неудобном положении в случае создания бесполетной зоны над Украиной, пишет The New York Times."Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой", — говорится в публикации.Издание поясняет, что неспособность остановить российские беспилотники продемонстрировала бы бессилие НАТО, а их перехват дорогостоящими ракетами быстро истощил бы запасы.Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины.
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс окажется в неудобном положении в случае создания бесполетной зоны над Украиной, пишет The New York Times.
"Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой", — говорится в публикации.
Издание поясняет, что неспособность остановить российские беспилотники продемонстрировала бы бессилие НАТО, а их перехват дорогостоящими ракетами быстро истощил бы запасы.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины.
