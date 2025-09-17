https://ria.ru/20250917/ukraina-2042393243.html

В США забили тревогу из-за ловушки для НАТО на Украине

В США забили тревогу из-за ловушки для НАТО на Украине - РИА Новости, 17.09.2025

В США забили тревогу из-за ловушки для НАТО на Украине

Североатлантический альянс окажется в неудобном положении в случае создания бесполетной зоны над Украиной, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс окажется в неудобном положении в случае создания бесполетной зоны над Украиной, пишет The New York Times."Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой", — говорится в публикации.Издание поясняет, что неспособность остановить российские беспилотники продемонстрировала бы бессилие НАТО, а их перехват дорогостоящими ракетами быстро истощил бы запасы.Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины.

