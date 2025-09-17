Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о криминальном бизнесе колумбийцев на Украине - РИА Новости, 17.09.2025
07:06 17.09.2025 (обновлено: 12:29 17.09.2025)
Эксперт рассказал о криминальном бизнесе колумбийцев на Украине
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские незаконные вооруженные формирования ведут криминальный бизнес на Украине — речь идет о наркотрафике, наемничестве, поставках компонентов БПЛА и элементов взрывчатки в Колумбию, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо. Эксперт ссылался на данные докладов разведслужб. "Все вооруженные группировки в Колумбии (группировка Армия национального освобождения (АНО/ELN) и картель "Клан залива") нашли в войне на Украине идеальную возможность для ведения межконтинентального бизнеса", — сказал Ниньо. По его словам, этот бизнес связан в том числе "с кокаином, с деятельностью лиц, участвующих в заграничных войнах, с импортом (в Колумбию. — Прим. ред.) устройств, которые служат им для борьбы с конкурирующими преступными структурами и колумбийским государством". Как указал эксперт, преступные группировки Колумбии пользуются конфликтом на Украине для налаживания оттуда поставок "компонентов для производства взрывных устройств и беспилотников". Именно с этим собеседник агентства связывает участившиеся в последнее время нападения незаконных структур на представителей вооруженных сил и полиции в Колумбии. Ниньо предположил, что, вероятнее всего, картели расплачиваются с украинской стороной по бартеру. Он привел пример взаимодействия ФАРК с Аль-Каидой* в 1990-е годы, когда за килограмм кокаина колумбийские повстанцы получали 80 автоматов АК-47. В августе в Колумбии произошли два теракта, в которых в результате взрыва бомбы возле воинской части в городе Кали и сбития дроном полицейского вертолета в регионе Антиокия погибли и получили ранения десятки человек. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более пяти тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.* Террористическая организация, запрещенная в России.
Эксперт рассказал о криминальном бизнесе колумбийцев на Украине

Ниньо заявил, что колумбийцы организовали криминальный бизнес на Украине

