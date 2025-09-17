https://ria.ru/20250917/ukraina-2042367937.html
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине - РИА Новости, 17.09.2025
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
Окончание украинского конфликта поставит под угрозу как политический режим в Киеве в целом, так и жизнь Владимира Зеленского в частности, заявил немецкий... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17
2025-09-17T02:41:00+03:00
2025-09-17T11:24:00+03:00
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Окончание украинского конфликта поставит под угрозу как политический режим в Киеве в целом, так и жизнь Владимира Зеленского в частности, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive."Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. <…> Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон", — отметил он.Поэтому, как считает журналист, политические силы в Киеве всеми силами противятся мирным переговорам с Россией.Согласно сводке Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1435 военнослужащих, шесть бронемашин и десять арторудий.
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
Журналист Патрик Бааб: окончание СВО означает катастрофу для киевского режима