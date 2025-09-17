Рейтинг@Mail.ru
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 17.09.2025 (обновлено: 11:24 17.09.2025)
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Окончание украинского конфликта поставит под угрозу как политический режим в Киеве в целом, так и жизнь Владимира Зеленского в частности, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive.“Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. &lt;…&gt; Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон”, — отметил он.Поэтому, как считает журналист, политические силы в Киеве всеми силами противятся мирным переговорам с Россией.Согласно сводке Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1435 военнослужащих, шесть бронемашин и десять арторудий.
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине

Журналист Патрик Бааб: окончание СВО означает катастрофу для киевского режима

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Окончание украинского конфликта поставит под угрозу как политический режим в Киеве в целом, так и жизнь Владимира Зеленского в частности, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive.
“Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. <…> Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон”, — отметил он.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
23 августа, 02:16
Поэтому, как считает журналист, политические силы в Киеве всеми силами противятся мирным переговорам с Россией.
Согласно сводке Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1435 военнослужащих, шесть бронемашин и десять арторудий.
Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Вчера, 16:55
 
