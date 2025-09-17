Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 17.09.2025
ВС России нанесли удары в районе авиабазы ВСУ под Полтавой
ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Удары нанесены в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Полтавская область. Взрывы. На данный момент район ЖД станции "Полтава-Южная" оцеплен, со стороны тепловозоремонтного завода виден дым. Есть перебои в работе электросетей. Прилет в юго-восточный пригород в направлении авиабазы. Взрыв мощный, был слышен в центре города, но детонации не было. Есть пока не подтвержденные данные, что прилет был в сборочный цех БПЛА, который находится в укрытиях технико-эксплуатационной части", - сообщил Лебедев. Он добавил, что удары также были нанесены по району железнодорожной станции в Кировограде, после чего в городе наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, как отметил Лебедев, в стороне Кропивницкой ТЭЦ видно задымление, на данный момент происходят задержки многих поездов.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Удары нанесены в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Полтавская область. Взрывы. На данный момент район ЖД станции "Полтава-Южная" оцеплен, со стороны тепловозоремонтного завода виден дым. Есть перебои в работе электросетей. Прилет в юго-восточный пригород в направлении авиабазы. Взрыв мощный, был слышен в центре города, но детонации не было. Есть пока не подтвержденные данные, что прилет был в сборочный цех БПЛА, который находится в укрытиях технико-эксплуатационной части", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что удары также были нанесены по району железнодорожной станции в Кировограде, после чего в городе наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, как отметил Лебедев, в стороне Кропивницкой ТЭЦ видно задымление, на данный момент происходят задержки многих поездов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевПолтавская областьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
