https://ria.ru/20250917/udary--2042384345.html
ВС России нанесли удары в районе авиабазы ВСУ под Полтавой
ВС России нанесли удары в районе авиабазы ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 17.09.2025
ВС России нанесли удары в районе авиабазы ВСУ под Полтавой
Удары нанесены в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T08:13:00+03:00
2025-09-17T08:13:00+03:00
2025-09-17T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
полтавская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Удары нанесены в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Полтавская область. Взрывы. На данный момент район ЖД станции "Полтава-Южная" оцеплен, со стороны тепловозоремонтного завода виден дым. Есть перебои в работе электросетей. Прилет в юго-восточный пригород в направлении авиабазы. Взрыв мощный, был слышен в центре города, но детонации не было. Есть пока не подтвержденные данные, что прилет был в сборочный цех БПЛА, который находится в укрытиях технико-эксплуатационной части", - сообщил Лебедев. Он добавил, что удары также были нанесены по району железнодорожной станции в Кировограде, после чего в городе наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, как отметил Лебедев, в стороне Кропивницкой ТЭЦ видно задымление, на данный момент происходят задержки многих поездов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, полтавская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары в районе авиабазы ВСУ под Полтавой
ВС России нанесли удары в районе цеха БПЛА и авиабазы ВСУ под Полтавой