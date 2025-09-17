https://ria.ru/20250917/udary--2042384345.html

ВС России нанесли удары в районе авиабазы ВСУ под Полтавой

ВС России нанесли удары в районе авиабазы ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 17.09.2025

ВС России нанесли удары в районе авиабазы ВСУ под Полтавой

Удары нанесены в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T08:13:00+03:00

2025-09-17T08:13:00+03:00

2025-09-17T08:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

полтавская область

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg

ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Удары нанесены в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Полтавская область. Взрывы. На данный момент район ЖД станции "Полтава-Южная" оцеплен, со стороны тепловозоремонтного завода виден дым. Есть перебои в работе электросетей. Прилет в юго-восточный пригород в направлении авиабазы. Взрыв мощный, был слышен в центре города, но детонации не было. Есть пока не подтвержденные данные, что прилет был в сборочный цех БПЛА, который находится в укрытиях технико-эксплуатационной части", - сообщил Лебедев. Он добавил, что удары также были нанесены по району железнодорожной станции в Кировограде, после чего в городе наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, как отметил Лебедев, в стороне Кропивницкой ТЭЦ видно задымление, на данный момент происходят задержки многих поездов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лебедев, полтавская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность