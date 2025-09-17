https://ria.ru/20250917/udar-2042384158.html
ВС России ударили по заводу, выпускающему системы наведения для ракет ВСУ
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по заводу в Черкасской области, выпускающему системы наведения для ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода "Оризон". Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет. После ночных прилетов территория между улицами Мазура и Промышленная оцеплена, рабочим завода "Оризон" и соседнего завода Металлоизделий дали выходной до особого распоряжения", — заявил он.Лебедев уточнил, что Смела — большой логистический узел по поставке военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. Также войска атаковали район тепловозоремонтного завода, сборочного цеха БПЛА и авиабазы в Полтавской области, железнодорожной станции в Кировограде. В стороне Кропивницкой ТЭЦ видно задымление, добавил собеседник агентства.Ночью в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
