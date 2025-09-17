Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по заводу, выпускающему системы наведения для ракет ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 17.09.2025 (обновлено: 08:37 17.09.2025)
ВС России ударили по заводу, выпускающему системы наведения для ракет ВСУ
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
кировоградская область
полтавская область
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по заводу в Черкасской области, выпускающему системы наведения для ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода "Оризон". Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет. После ночных прилетов территория между улицами Мазура и Промышленная оцеплена, рабочим завода "Оризон" и соседнего завода Металлоизделий дали выходной до особого распоряжения", — заявил он.Лебедев уточнил, что Смела — большой логистический узел по поставке военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. Также войска атаковали район тепловозоремонтного завода, сборочного цеха БПЛА и авиабазы в Полтавской области, железнодорожной станции в Кировограде. В стороне Кропивницкой ТЭЦ видно задымление, добавил собеседник агентства.Ночью в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
черкасская область
украина
кировоградская область
полтавская область
черкасская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, кировоградская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Кировоградская область, Полтавская область

ВС России ударили по заводу, выпускающему системы наведения для ракет ВСУ

Стрельба по целям ВСУ
Стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по заводу в Черкасской области, выпускающему системы наведения для ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода "Оризон". Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет. После ночных прилетов территория между улицами Мазура и Промышленная оцеплена, рабочим завода "Оризон" и соседнего завода Металлоизделий дали выходной до особого распоряжения", — заявил он.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
10 сентября, 15:07
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
10 сентября, 15:07
Лебедев уточнил, что Смела — большой логистический узел по поставке военной техники и оборудования ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.
Также войска атаковали район тепловозоремонтного завода, сборочного цеха БПЛА и авиабазы в Полтавской области, железнодорожной станции в Кировограде. В стороне Кропивницкой ТЭЦ видно задымление, добавил собеседник агентства.
Ночью в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
29 августа, 17:43
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
29 августа, 17:43
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКировоградская областьПолтавская область
 
 
