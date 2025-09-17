Рейтинг@Mail.ru
Ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней, пишут СМИ
19:58 17.09.2025
Ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней, пишут СМИ
Ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
Ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней, пишут СМИ
Европейские ученые создали искусственный интеллект, способный предсказывать появление болезней за многие годы до их непосредственного возникновения, основываясь РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейские ученые создали искусственный интеллект, способный предсказывать появление болезней за многие годы до их непосредственного возникновения, основываясь на личной истории болезни человека, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Nature. "Здесь мы модифицируем структуру GPT (генеративного предобученного трансформера) под моделирование развития... человеческих заболеваний. (ИИ-модель - ред.) Delphi-2M предсказывает вероятность появления более тысячи болезней в зависимости от истории болезни каждого отдельного человека с точностью, сравнимой с существующими моделями, сосредоточенными на одном заболевании. Генеративная природа Delphi-2M также обеспечивает отбор искусственных вариантов предполагаемого состояния здоровья в будущем, предоставляя информативную оценку возможного бремени болезней на период до 20 лет", - говорится в исследовании. Согласно публикации, ученые тренируют ИИ-модель на данных 400 тысяч участников проекта UK Biobank - хранилища биологических материалов и сведений о здоровье примерно полумиллиона людей, а также используют данные 1,9 миллиона датчан. Ученые делают вывод о том, что модели GPT, по-видимому, хорошо подходят для задач, связанных с прогнозированием и генерацией в области здравоохранения, и могут применяться для баз данных в масштабах государства. В исследовании участвовали ученые из Германии, Великобритании, Дании и Швейцарии.
Ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней, пишут СМИ

Nature: ученые создали ИИ для предсказывания болезней за годы до их появления

Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейские ученые создали искусственный интеллект, способный предсказывать появление болезней за многие годы до их непосредственного возникновения, основываясь на личной истории болезни человека, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Nature.
"Здесь мы модифицируем структуру GPT (генеративного предобученного трансформера) под моделирование развития... человеческих заболеваний. (ИИ-модель - ред.) Delphi-2M предсказывает вероятность появления более тысячи болезней в зависимости от истории болезни каждого отдельного человека с точностью, сравнимой с существующими моделями, сосредоточенными на одном заболевании. Генеративная природа Delphi-2M также обеспечивает отбор искусственных вариантов предполагаемого состояния здоровья в будущем, предоставляя информативную оценку возможного бремени болезней на период до 20 лет", - говорится в исследовании.
Согласно публикации, ученые тренируют ИИ-модель на данных 400 тысяч участников проекта UK Biobank - хранилища биологических материалов и сведений о здоровье примерно полумиллиона людей, а также используют данные 1,9 миллиона датчан.
Ученые делают вывод о том, что модели GPT, по-видимому, хорошо подходят для задач, связанных с прогнозированием и генерацией в области здравоохранения, и могут применяться для баз данных в масштабах государства.
В исследовании участвовали ученые из Германии, Великобритании, Дании и Швейцарии.
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе
16 сентября, 06:23
16 сентября, 06:23
 
