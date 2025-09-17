Ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней, пишут СМИ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейские ученые создали искусственный интеллект, способный предсказывать появление болезней за многие годы до их непосредственного возникновения, основываясь на личной истории болезни человека, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Nature.
"Здесь мы модифицируем структуру GPT (генеративного предобученного трансформера) под моделирование развития... человеческих заболеваний. (ИИ-модель - ред.) Delphi-2M предсказывает вероятность появления более тысячи болезней в зависимости от истории болезни каждого отдельного человека с точностью, сравнимой с существующими моделями, сосредоточенными на одном заболевании. Генеративная природа Delphi-2M также обеспечивает отбор искусственных вариантов предполагаемого состояния здоровья в будущем, предоставляя информативную оценку возможного бремени болезней на период до 20 лет", - говорится в исследовании.
Согласно публикации, ученые тренируют ИИ-модель на данных 400 тысяч участников проекта UK Biobank - хранилища биологических материалов и сведений о здоровье примерно полумиллиона людей, а также используют данные 1,9 миллиона датчан.
Ученые делают вывод о том, что модели GPT, по-видимому, хорошо подходят для задач, связанных с прогнозированием и генерацией в области здравоохранения, и могут применяться для баз данных в масштабах государства.
В исследовании участвовали ученые из Германии, Великобритании, Дании и Швейцарии.
