Подразделения ВС России возвращаются с учений "Запад-2025"
Подразделения ВС России возвращаются с учений "Запад-2025" - РИА Новости, 17.09.2025
Подразделения ВС России возвращаются с учений "Запад-2025"
17.09.2025
2025-09-17T19:16:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения российских Вооруженных сил и коалиционной группировки войск после учений "Запад-2025" приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ. "В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
россия
