Подразделения ВС России возвращаются с учений "Запад-2025"

2025-09-17T19:16:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

учения "запад-2025"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения российских Вооруженных сил и коалиционной группировки войск после учений "Запад-2025" приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ. "В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

россия

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, учения "запад-2025"