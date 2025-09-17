Рейтинг@Mail.ru
Стратегическое учение "Запад-2025" завершено - РИА Новости, 17.09.2025
19:05 17.09.2025 (обновлено: 19:31 17.09.2025)
Стратегическое учение "Запад-2025" завершено
Совместное стратегическое учение ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершилось, сообщило российское Минобороны.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Совместное стратегическое учение ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершилось, сообщило российское Минобороны."Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" завершено", — уточнили в ведомстве.Маневры проходили с 12 по 16 сентября. Как отметил накануне президент Владимир Путин, их цель — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.В учениях принимали участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.Кроме того, на учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран — участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
россия
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Учения "Запад-2025", Министерство обороны Белоруссии
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Совместное стратегическое учение ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершилось, сообщило российское Минобороны.
"Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" завершено", — уточнили в ведомстве.
Маневры проходили с 12 по 16 сентября.
Как отметил накануне президент Владимир Путин, их цель — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.
В учениях принимали участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.
Кроме того, на учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран — участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
