Стратегическое учение "Запад-2025" завершено

Стратегическое учение "Запад-2025" завершено - РИА Новости, 17.09.2025

Стратегическое учение "Запад-2025" завершено

Совместное стратегическое учение ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершилось, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T19:05:00+03:00

2025-09-17T19:05:00+03:00

2025-09-17T19:31:00+03:00

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Совместное стратегическое учение ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершилось, сообщило российское Минобороны."Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" завершено", — уточнили в ведомстве.Маневры проходили с 12 по 16 сентября. Как отметил накануне президент Владимир Путин, их цель — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.В учениях принимали участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.Кроме того, на учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран — участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

