Школы закупили десятки тысяч учебников военной истории с разделом про СВО
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Российские школы закупили десятки тысяч новых учебников военной истории с разделом про СВО, сообщил журналистам в среду научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. "С этого года, с первого сентября, вышел учебник, одобренный министерством просвещения, прошедший все необходимые инстанции, проверки, учебник по военной истории России. Его могут приобретать, и он будет участвовать в учебном процессе в кадетских, суворовских училищах, кадетских классах и в средних школах... В учебнике военной истории более углубленно рассматриваем, конечно, причины СВО, уделяем внимание и тактике, и вооружению", - рассказал Мягков на полях конференции "Алтай - прародина тюрков" . Он отметил, что незадолго до выхода учебника в него была добавлена информация об испытаниях ракетного комплекса "Орешник". Мягков сообщил, что учебник "фактически обязателен" для кадетских, суворовских училищ, а также он рекомендует его для школьников, которые готовятся к ЕГЭ по истории, учебник поможет, в частности, развернуто ответить на вопросы про спецоперацию. "По данным издательства "Просвещение", закупка учебника идёт очень активно. Десятки тысяч учебников уже ушли в школы", - подчеркнул Мягков.
