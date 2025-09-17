Рейтинг@Mail.ru
Школы закупили десятки тысяч учебников военной истории с разделом про СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 17.09.2025
Школы закупили десятки тысяч учебников военной истории с разделом про СВО
Школы закупили десятки тысяч учебников военной истории с разделом про СВО - РИА Новости, 17.09.2025
Школы закупили десятки тысяч учебников военной истории с разделом про СВО
Российские школы закупили десятки тысяч новых учебников военной истории с разделом про СВО, сообщил журналистам в среду научный директор Российского... РИА Новости, 17.09.2025
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Российские школы закупили десятки тысяч новых учебников военной истории с разделом про СВО, сообщил журналистам в среду научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. "С этого года, с первого сентября, вышел учебник, одобренный министерством просвещения, прошедший все необходимые инстанции, проверки, учебник по военной истории России. Его могут приобретать, и он будет участвовать в учебном процессе в кадетских, суворовских училищах, кадетских классах и в средних школах... В учебнике военной истории более углубленно рассматриваем, конечно, причины СВО, уделяем внимание и тактике, и вооружению", - рассказал Мягков на полях конференции "Алтай - прародина тюрков" . Он отметил, что незадолго до выхода учебника в него была добавлена информация об испытаниях ракетного комплекса "Орешник". Мягков сообщил, что учебник "фактически обязателен" для кадетских, суворовских училищ, а также он рекомендует его для школьников, которые готовятся к ЕГЭ по истории, учебник поможет, в частности, развернуто ответить на вопросы про спецоперацию. "По данным издательства "Просвещение", закупка учебника идёт очень активно. Десятки тысяч учебников уже ушли в школы", - подчеркнул Мягков.
Учебное пособие "Военная история России"
Учебное пособие "Военная история России"
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Российские школы закупили десятки тысяч новых учебников военной истории с разделом про СВО, сообщил журналистам в среду научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"С этого года, с первого сентября, вышел учебник, одобренный министерством просвещения, прошедший все необходимые инстанции, проверки, учебник по военной истории России. Его могут приобретать, и он будет участвовать в учебном процессе в кадетских, суворовских училищах, кадетских классах и в средних школах... В учебнике военной истории более углубленно рассматриваем, конечно, причины СВО, уделяем внимание и тактике, и вооружению", - рассказал Мягков на полях конференции "Алтай - прародина тюрков" .
Учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Мединский назвал главную задачу нового учебника истории
1 сентября, 12:11
Он отметил, что незадолго до выхода учебника в него была добавлена информация об испытаниях ракетного комплекса "Орешник". Мягков сообщил, что учебник "фактически обязателен" для кадетских, суворовских училищ, а также он рекомендует его для школьников, которые готовятся к ЕГЭ по истории, учебник поможет, в частности, развернуто ответить на вопросы про спецоперацию.
"По данным издательства "Просвещение", закупка учебника идёт очень активно. Десятки тысяч учебников уже ушли в школы", - подчеркнул Мягков.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Школьники 5-9-х классов перейдут на новые учебники по истории
30 августа, 04:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПросвещениеРоссийское военно-историческое общество (РВИО)РоссияОбщество
 
 
