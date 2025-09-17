https://ria.ru/20250917/ubiystvo-2042368074.html

Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века

Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века - РИА Новости, 17.09.2025

Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века

Подозреваемый в убийстве мужчины в 1999 году во Владивостоке задержан, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T02:42:00+03:00

2025-09-17T02:42:00+03:00

2025-09-17T02:42:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в 1999 году во Владивостоке задержан, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "Сотрудники 20-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР УМВД России по Приморскому краю задержали подозреваемого в преступлении, совершённом более 25 лет назад", - говорится в сообщении. Установлено, что в феврале 1999 года в лесном массиве в районе мыса "Анна" Владивостока был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения с ножевыми ранениями. Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления 55-летнего жителя Приморского края. Подозреваемый действовал совместно с неустановленными лицами на почве передела сфер криминального влияния. Мужчина задержан по месту жительства в порядке статьи 91 УПК РФ и в настоящий момент ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (Убийств). Расследование, направленное на установление и задержание соучастников преступления, продолжается.

https://ria.ru/20250906/prigovor-2040167724.html

https://ria.ru/20250911/zhitel-2041188772.html

россия

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, владивосток