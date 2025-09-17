Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века
Во Владивостоке задержали подозреваемого в убийстве мужчины в 1999 году
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в 1999 году во Владивостоке задержан, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
"Сотрудники 20-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР УМВД России по Приморскому краю задержали подозреваемого в преступлении, совершённом более 25 лет назад", - говорится в сообщении.
Установлено, что в феврале 1999 года в лесном массиве в районе мыса "Анна" Владивостока был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения с ножевыми ранениями.
Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления 55-летнего жителя Приморского края. Подозреваемый действовал совместно с неустановленными лицами на почве передела сфер криминального влияния.
Мужчина задержан по месту жительства в порядке статьи 91 УПК РФ и в настоящий момент ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (Убийств).
Расследование, направленное на установление и задержание соучастников преступления, продолжается.
