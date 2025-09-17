Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ubiystvo-2042368074.html
Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века
Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века - РИА Новости, 17.09.2025
Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века
Подозреваемый в убийстве мужчины в 1999 году во Владивостоке задержан, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T02:42:00+03:00
2025-09-17T02:42:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в 1999 году во Владивостоке задержан, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "Сотрудники 20-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР УМВД России по Приморскому краю задержали подозреваемого в преступлении, совершённом более 25 лет назад", - говорится в сообщении. Установлено, что в феврале 1999 года в лесном массиве в районе мыса "Анна" Владивостока был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения с ножевыми ранениями. Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления 55-летнего жителя Приморского края. Подозреваемый действовал совместно с неустановленными лицами на почве передела сфер криминального влияния. Мужчина задержан по месту жительства в порядке статьи 91 УПК РФ и в настоящий момент ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (Убийств). Расследование, направленное на установление и задержание соучастников преступления, продолжается.
https://ria.ru/20250906/prigovor-2040167724.html
https://ria.ru/20250911/zhitel-2041188772.html
россия
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, владивосток
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток
Подозреваемого в убийстве мужчины в Приморье задержали спустя четверть века

Во Владивостоке задержали подозреваемого в убийстве мужчины в 1999 году

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в 1999 году во Владивостоке задержан, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
"Сотрудники 20-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР УМВД России по Приморскому краю задержали подозреваемого в преступлении, совершённом более 25 лет назад", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Житель Москвы получил срок за преступление 30-летней давности
6 сентября, 12:47
Установлено, что в феврале 1999 года в лесном массиве в районе мыса "Анна" Владивостока был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения с ножевыми ранениями.
Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления 55-летнего жителя Приморского края. Подозреваемый действовал совместно с неустановленными лицами на почве передела сфер криминального влияния.
Мужчина задержан по месту жительства в порядке статьи 91 УПК РФ и в настоящий момент ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (Убийств).
Расследование, направленное на установление и задержание соучастников преступления, продолжается.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Кировской области убийце студентки вынесли приговор спустя 27 лет
11 сентября, 13:33
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала