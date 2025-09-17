https://ria.ru/20250917/tuva-2042408157.html
В Туве ограничили работу мобильного интернета
В Туве ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 17.09.2025
В Туве ограничили работу мобильного интернета
Работу мобильного интернета ограничили на территории Тувы для обеспечения безопасности, сообщает министерство цифрового развития Республики Тыва. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:42:00+03:00
2025-09-17T10:42:00+03:00
2025-09-17T10:42:00+03:00
технологии
республика тыва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Работу мобильного интернета ограничили на территории Тувы для обеспечения безопасности, сообщает министерство цифрового развития Республики Тыва. "Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона. Данная мера введена на основании указа президента РФ "О приостановлении оказания услуг подвижной радиотелефонной связи при угрозах атаки беспилотных воздушных судов", указа главы Республики Тыва… решений оперативного штаба Республики Тыва", - говорится в сообщении. В региональном министерстве уточнили, что для минимизации неудобств ведомство запустило "белый список" сервисов, которые будут работать при ограничениях интернета. В него вошли платежные системы, например, СПБ и онлайн-банки, социальные сети, мессенджеры, сервисы такси, Госуслуги и экстренные службы. Отмечается, что ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
республика тыва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, республика тыва, россия, общество
Технологии, Республика Тыва, Россия, Общество
В Туве ограничили работу мобильного интернета
В Туве ограничили работу мобильного интернета в целях безопасности
КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Работу мобильного интернета ограничили на территории Тувы для обеспечения безопасности, сообщает министерство цифрового развития Республики Тыва.
"Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона. Данная мера введена на основании указа президента РФ
"О приостановлении оказания услуг подвижной радиотелефонной связи при угрозах атаки беспилотных воздушных судов", указа главы Республики Тыва
… решений оперативного штаба Республики Тыва", - говорится в сообщении.
В региональном министерстве уточнили, что для минимизации неудобств ведомство запустило "белый список" сервисов, которые будут работать при ограничениях интернета. В него вошли платежные системы, например, СПБ и онлайн-банки, социальные сети, мессенджеры, сервисы такси, Госуслуги и экстренные службы.
Отмечается, что ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.