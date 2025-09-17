Рейтинг@Mail.ru
В Туве ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 17.09.2025
10:42 17.09.2025
В Туве ограничили работу мобильного интернета
технологии
республика тыва
россия
общество
КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Работу мобильного интернета ограничили на территории Тувы для обеспечения безопасности, сообщает министерство цифрового развития Республики Тыва. "Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона. Данная мера введена на основании указа президента РФ "О приостановлении оказания услуг подвижной радиотелефонной связи при угрозах атаки беспилотных воздушных судов", указа главы Республики Тыва… решений оперативного штаба Республики Тыва", - говорится в сообщении. В региональном министерстве уточнили, что для минимизации неудобств ведомство запустило "белый список" сервисов, которые будут работать при ограничениях интернета. В него вошли платежные системы, например, СПБ и онлайн-банки, социальные сети, мессенджеры, сервисы такси, Госуслуги и экстренные службы. Отмечается, что ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.
технологии, республика тыва, россия, общество
Технологии, Республика Тыва, Россия, Общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Работу мобильного интернета ограничили на территории Тувы для обеспечения безопасности, сообщает министерство цифрового развития Республики Тыва.
"Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона. Данная мера введена на основании указа президента РФ "О приостановлении оказания услуг подвижной радиотелефонной связи при угрозах атаки беспилотных воздушных судов", указа главы Республики Тыва… решений оперативного штаба Республики Тыва", - говорится в сообщении.
В региональном министерстве уточнили, что для минимизации неудобств ведомство запустило "белый список" сервисов, которые будут работать при ограничениях интернета. В него вошли платежные системы, например, СПБ и онлайн-банки, социальные сети, мессенджеры, сервисы такси, Госуслуги и экстренные службы.
Отмечается, что ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.
Технологии Республика Тыва Россия Общество
 
 
