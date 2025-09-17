https://ria.ru/20250917/trevoga-2042359339.html

В Брянской области объявили беспилотную опасность

17.09.2025

В Брянской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Внимание! На территории Брянской области! Беспилотная опасность!" - написал он. Губернатор призвал горожан по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам.

брянская область

