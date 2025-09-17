https://ria.ru/20250917/trevoga-2042359339.html
В Брянской области объявили беспилотную опасность
В Брянской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 17.09.2025
В Брянской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T00:10:00+03:00
2025-09-17T00:10:00+03:00
2025-09-17T00:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Внимание! На территории Брянской области! Беспилотная опасность!" - написал он. Губернатор призвал горожан по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области объявили беспилотную опасность
На территории Брянской области объявили угрозу атаки беспилотников