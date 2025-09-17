Рейтинг@Mail.ru
Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне
23:56 17.09.2025 (обновлено: 23:57 17.09.2025)
Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне
Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Пул журналистов Белого дома обнародовал меню и винную карту государственного банкета в Виндзорском замке в честь визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, гостям предложили любимое шампанское Черчилля и коллекционный портвейн 1945 года, что служит отсылкой к первому президентскому сроку американского лидера. "Шампанское Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998 было выбрано потому, что это было любимое вино Уинстона Черчилля, а Трамп часто выражал восхищение британским лидером военного времени. После ужина гостям будет подан портвейн Warre's 1945 Vintage Port - в знак почтения Дональду Джону Трампу как 45-му и 47-му президенту США; коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, изготовленный в год рождения матери президента", - говорится в сообщении пула. При этом сам американский лидер алкогольных напитков не употребляет. В честь Трампа также создали специальный коктейль под названием Transatlantic Whisky Sour - "британско-американскую интерпретацию" классического коктейля виски сауэр, сочетающую виски Johnnie Walker Black, варенье и пену из орехов пекан и украшенную поджаренным зефиром на печенье в форме звезды. Отмечается, что напиток вдохновлен американским десертом "смор". Гостям подавали панакоту из кресс-салата с пармезановым песочным печеньем и салатом из перепелиных яиц. Основным блюдом выступил баллотин из курицы по-норфолкски в кабачках с соусом из тимьяна. На десерт подали "бомбу" из ванильного мороженого с кентским малиновым сорбетом и слегка припущенными сливами "Виктория". Музыкальное сопровождение включало некоторые из любимых композиций Трампа, звучавшие ранее на его митингах, включая песню Элтона Джона Tiny Dancer и треки из "Бондианы", передает пул. Трамп накануне прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера провели масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне

Королевская семья Великобритании угощала Трампа любимым шампанским Черчилля

© Getty Images / WPA PoolПрезидент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Getty Images / WPA Pool
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Пул журналистов Белого дома обнародовал меню и винную карту государственного банкета в Виндзорском замке в честь визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, гостям предложили любимое шампанское Черчилля и коллекционный портвейн 1945 года, что служит отсылкой к первому президентскому сроку американского лидера.
"Шампанское Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998 было выбрано потому, что это было любимое вино Уинстона Черчилля, а Трамп часто выражал восхищение британским лидером военного времени. После ужина гостям будет подан портвейн Warre's 1945 Vintage Port - в знак почтения Дональду Джону Трампу как 45-му и 47-му президенту США; коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, изготовленный в год рождения матери президента", - говорится в сообщении пула.
Трамп хлопает по спине короля Карла III - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Трамп несколько раз положил руку на спину Карла III
Вчера, 20:04
При этом сам американский лидер алкогольных напитков не употребляет.
В честь Трампа также создали специальный коктейль под названием Transatlantic Whisky Sour - "британско-американскую интерпретацию" классического коктейля виски сауэр, сочетающую виски Johnnie Walker Black, варенье и пену из орехов пекан и украшенную поджаренным зефиром на печенье в форме звезды. Отмечается, что напиток вдохновлен американским десертом "смор".
Гостям подавали панакоту из кресс-салата с пармезановым песочным печеньем и салатом из перепелиных яиц.
Основным блюдом выступил баллотин из курицы по-норфолкски в кабачках с соусом из тимьяна. На десерт подали "бомбу" из ванильного мороженого с кентским малиновым сорбетом и слегка припущенными сливами "Виктория".
Музыкальное сопровождение включало некоторые из любимых композиций Трампа, звучавшие ранее на его митингах, включая песню Элтона Джона Tiny Dancer и треки из "Бондианы", передает пул.
Трамп накануне прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера провели масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III обходят строй Почётного караула после прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре. 17 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Трамп перегнал британского монарха во время смотра караула
Вчера, 17:39
 
