https://ria.ru/20250917/tramp-2042596207.html

Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне

Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне - РИА Новости, 17.09.2025

Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне

Пул журналистов Белого дома обнародовал меню и винную карту государственного банкета в Виндзорском замке в честь визита президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T23:56:00+03:00

2025-09-17T23:56:00+03:00

2025-09-17T23:57:00+03:00

общество

в мире

сша

великобритания

дональд трамп

уинстон черчилль

элтон джон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042574748_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_3239492e66c39d13d021106e135eab54.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Пул журналистов Белого дома обнародовал меню и винную карту государственного банкета в Виндзорском замке в честь визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, гостям предложили любимое шампанское Черчилля и коллекционный портвейн 1945 года, что служит отсылкой к первому президентскому сроку американского лидера. "Шампанское Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998 было выбрано потому, что это было любимое вино Уинстона Черчилля, а Трамп часто выражал восхищение британским лидером военного времени. После ужина гостям будет подан портвейн Warre's 1945 Vintage Port - в знак почтения Дональду Джону Трампу как 45-му и 47-му президенту США; коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, изготовленный в год рождения матери президента", - говорится в сообщении пула. При этом сам американский лидер алкогольных напитков не употребляет. В честь Трампа также создали специальный коктейль под названием Transatlantic Whisky Sour - "британско-американскую интерпретацию" классического коктейля виски сауэр, сочетающую виски Johnnie Walker Black, варенье и пену из орехов пекан и украшенную поджаренным зефиром на печенье в форме звезды. Отмечается, что напиток вдохновлен американским десертом "смор". Гостям подавали панакоту из кресс-салата с пармезановым песочным печеньем и салатом из перепелиных яиц. Основным блюдом выступил баллотин из курицы по-норфолкски в кабачках с соусом из тимьяна. На десерт подали "бомбу" из ванильного мороженого с кентским малиновым сорбетом и слегка припущенными сливами "Виктория". Музыкальное сопровождение включало некоторые из любимых композиций Трампа, звучавшие ранее на его митингах, включая песню Элтона Джона Tiny Dancer и треки из "Бондианы", передает пул. Трамп накануне прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера провели масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.

https://ria.ru/20250917/tramp-2042572504.html

https://ria.ru/20250917/tramp--2042541430.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, в мире, сша, великобритания, дональд трамп, уинстон черчилль, элтон джон