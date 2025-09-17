https://ria.ru/20250917/tramp-2042596058.html

Карл III отметил приверженность Трампа поиску дипломатических решений

Карл III отметил приверженность Трампа поиску дипломатических решений - РИА Новости, 17.09.2025

Карл III отметил приверженность Трампа поиску дипломатических решений

Король Великобритании Карл III в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство отметил "личную приверженность" американского лидера поиску... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T23:55:00+03:00

2025-09-17T23:55:00+03:00

2025-09-17T23:55:00+03:00

в мире

великобритания

сша

дональд трамп

карл iii

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042491288_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a407013b9f7040ea25af5c511505345.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство отметил "личную приверженность" американского лидера поиску дипломатических решений ряда конфликтов в мире. "Наши страны работают вместе в поддержку важнейших дипломатических усилий, не последним из которых, господин президент, является ваша личная приверженность поиску решений некоторых из самых трудноразрешимых конфликтов в мире в целях обеспечения мира", - заявил британский король. Трансляцию его выступления вёл телеканал Sky News. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый госвизит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера проводят масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.

https://ria.ru/20250917/tramp-2042572504.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, дональд трамп, карл iii