Карл III отметил приверженность Трампа поиску дипломатических решений
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрезидент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III обходят строй Почётного караула после прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в ходе визита президента США Дональда Трампа в королевство отметил "личную приверженность" американского лидера поиску дипломатических решений ряда конфликтов в мире.
"Наши страны работают вместе в поддержку важнейших дипломатических усилий, не последним из которых, господин президент, является ваша личная приверженность поиску решений некоторых из самых трудноразрешимых конфликтов в мире в целях обеспечения мира", - заявил британский король. Трансляцию его выступления вёл телеканал Sky News.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый госвизит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера проводят масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.