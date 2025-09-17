https://ria.ru/20250917/tramp-2042572504.html
Трамп несколько раз положил руку на спину Карла III
Американский президент Дональд Трамп в ходе государственного визита в Великобританию несколько раз положил руку на спину короля Карла III.
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в ходе государственного визита в Великобританию несколько раз положил руку на спину короля Карла III. Два таких эпизода попали в кадры американских телеканалов, которые вели трансляцию военной церемонии в замке Виндзор. Перед началом мероприятия Трамп похлопал по спине британского монарха во время подъема на помост, с которого они наблюдали за церемонией. Как отмечал ранее телеканал CNN, в 2019 году во время своего первого государственного визита в Великобританию Трамп приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако Букингемский дворец был не против такого жеста. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
