Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III - РИА Новости, 17.09.2025
14:39 17.09.2025 (обновлено: 14:56 17.09.2025)
Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III
в мире
сша
виндзор
лондон
дональд трамп
карл iii
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в замок Виндзор к западу от Лондона для встречи с королем Великобритании Карлом III, согласно трансляции на канале Fox News. Президентская чета была встречены у вертолета принцем Уильямом и принцессой Кэтрин, а затем и самим британским монархом и его супругой, королевой Камиллой. По сообщения британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения к Соединенным Штатам Канады, главой которой в настоящее время является британский монарх.
в мире, сша, виндзор, лондон, дональд трамп, карл iii
В мире, США, Виндзор, Лондон, Дональд Трамп, Карл III
Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре. 17 сентября 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре. 17 сентября 2025
