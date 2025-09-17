Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Карла III давним другом
01:02 17.09.2025
Трамп назвал Карла III давним другом
Трамп назвал Карла III давним другом
Президент США Дональд Трамп после прибытия в Великобританию заявил, что считает короля Карла III своим "давним другом", а среда станет большим днем в рамках государственного визита американского лидера
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
карл iii
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после прибытия в Великобританию заявил, что считает короля Карла III своим "давним другом", а среда станет большим днем в рамках государственного визита американского лидера в Соединенное Королевство. "У нас был хороший перелет, с нами прибыло много людей. Завтра будет очень большой день", - сообщил он журналистам Белого дома. Трамп добавил, что в среду собирается встретиться с британским монархом, которого считает своим "давним другом". "Каждый уважает его, и они его любят", - добавил президент США. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
сша
великобритания
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, карл iii
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Карл III
Трамп назвал Карла III давним другом

Трамп заявил, что Карл III его давний друг, а среда станет большим днем

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после прибытия в Великобританию заявил, что считает короля Карла III своим "давним другом", а среда станет большим днем в рамках государственного визита американского лидера в Соединенное Королевство.
"У нас был хороший перелет, с нами прибыло много людей. Завтра будет очень большой день", - сообщил он журналистам Белого дома.
Трамп добавил, что в среду собирается встретиться с британским монархом, которого считает своим "давним другом".
"Каждый уважает его, и они его любят", - добавил президент США.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
В миреСШАВеликобританияДональд ТрампКарл III
 
 
