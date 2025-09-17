https://ria.ru/20250917/tramp-2042362811.html
Трамп назвал Карла III давним другом
Трамп назвал Карла III давним другом - РИА Новости, 17.09.2025
Трамп назвал Карла III давним другом
Президент США Дональд Трамп после прибытия в Великобританию заявил, что считает короля Карла III своим "давним другом", а среда станет большим днем в рамках... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T01:02:00+03:00
2025-09-17T01:02:00+03:00
2025-09-17T01:02:00+03:00
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после прибытия в Великобританию заявил, что считает короля Карла III своим "давним другом", а среда станет большим днем в рамках государственного визита американского лидера в Соединенное Королевство. "У нас был хороший перелет, с нами прибыло много людей. Завтра будет очень большой день", - сообщил он журналистам Белого дома. Трамп добавил, что в среду собирается встретиться с британским монархом, которого считает своим "давним другом". "Каждый уважает его, и они его любят", - добавил президент США. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
https://ria.ru/20250916/london-2042346646.html
https://ria.ru/20250321/tramp-2006555539.html
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, карл iii
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Карл III
Трамп назвал Карла III давним другом
Трамп заявил, что Карл III его давний друг, а среда станет большим днем
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после прибытия в Великобританию заявил, что считает короля Карла III своим "давним другом", а среда станет большим днем в рамках государственного визита американского лидера в Соединенное Королевство.
"У нас был хороший перелет, с нами прибыло много людей. Завтра будет очень большой день", - сообщил он журналистам Белого дома.
Трамп добавил, что в среду собирается встретиться с британским монархом, которого считает своим "давним другом".
"Каждый уважает его, и они его любят", - добавил президент США.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.