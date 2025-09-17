https://ria.ru/20250917/tramp-2042362811.html

Трамп назвал Карла III давним другом

2025-09-17T01:02:00+03:00

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после прибытия в Великобританию заявил, что считает короля Карла III своим "давним другом", а среда станет большим днем в рамках государственного визита американского лидера в Соединенное Королевство. "У нас был хороший перелет, с нами прибыло много людей. Завтра будет очень большой день", - сообщил он журналистам Белого дома. Трамп добавил, что в среду собирается встретиться с британским монархом, которого считает своим "давним другом". "Каждый уважает его, и они его любят", - добавил президент США. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.

