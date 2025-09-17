https://ria.ru/20250917/tramp--2042541430.html

Трамп перегнал британского монарха во время смотра караула

2025-09-17T17:39:00+03:00

великобритания

сша

дональд трамп

карл iii

елизавета ii

в мире

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время смотра почетного караула вместе с королем Великобритании Карлом III снова шел впереди британского монарха, как и в прошлый свой приезд в страну в 2019 году, тогда Букингемский дворец заявлял, что это не нарушение протокола, сообщает телеканал CNN. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены проводят масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году. "Когда Дональд Трамп и король Карл III проводили смотр почетного караула, президент опережал монарха на несколько шагов. Трамп делал так же во время своего первого государственного визита в 2019 году, когда он шел впереди королевы Елизаветы II. Однако (Букингемский - ред.) дворец в 2019 году заявил, что в том, чтобы идти впереди королевы, нарушения протокола нет", - говорится в материале CNN. Как отмечает телеканал, тогда Букингемский дворец также был не против, когда глава Белого дома приобнял Елизавету II после тоста. По данным CNN, несмотря на то, что Трамп снова поместил себя в центр внимания на смотре, кажется, что они с Карлом III пребывали в приподнятом настроении и даже шутили.

великобритания, сша, дональд трамп, карл iii, елизавета ii, в мире