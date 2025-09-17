https://ria.ru/20250917/tnf-2042459177.html

Эксперты TNF изучили возможности применения генеративного ИИ в нефтегазе

Эксперты TNF изучили возможности применения генеративного ИИ в нефтегазе - РИА Новости, 17.09.2025

Эксперты TNF изучили возможности применения генеративного ИИ в нефтегазе

Организаторы Промышленно-энергетического форума TNF-2025 совместно со "Сбером" и центром социального проектирования "Платформа" провели исследование,... РИА Новости, 17.09.2025

ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Организаторы Промышленно-энергетического форума TNF-2025 совместно со "Сбером" и центром социального проектирования "Платформа" провели исследование, посвященное возможностям использования генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в нефтегазовой отрасли России, передает корреспондент РИА Новости. Нефтегазовая отрасль в России широко применяет классический искусственный интеллект в производственном процессе, тогда как внедрение технологий GenAI носит локальный характер, отмечается в исследовании. При этом скорость интеграции технологий зависит от цифровой культуры компаний, квалификации специалистов, качества информационной базы и регулирования. Две трети опрошенных экспертов (66%) считают, что ключевым приоритетом внедрения технологий GenAI в отрасли является разведка и добыча. Другие направления использования — сервисные задачи бэк-офиса (45%) и нефтепереработка (37%). По данным исследования, активному внедрению технологий GenAI в нефтегазовой отрасли препятствуют управленческие и технологические барьеры. В тройку главных барьеров управленческого характера вошли долгое согласование проектов внутри компании (47%), недостаток квалифицированных специалистов (47%), консервативное отношение со стороны руководства (39%). Основные технологические барьеры: необходимость переоснащения производственных линий (46%), недостаточная адаптация ИИ-моделей к специфике отраслевых задач (45%), низкий уровень автоматизации и цифровой зрелости производства (43%). Как считают эксперты, поэтапное внедрение искусственного интеллекта позволяет повысить операционную эффективность и безопасность, а также сократить эксплуатационные расходы. При этом важно разрабатывать отраслевые стандарты и регламенты, развивать специализированные центры компетенции, привлекать опытных специалистов, создавать гибридные модели и формировать культуру осознанного применения GenAI в производстве. В отчете отмечено, что создание специализированных решений для индустрии возможно только с помощью полноценной платформы, которая дает инструменты для разработки ИИ-агентов, подключения данных организации и дообучения моделей. В "сердце" такой платформы должна находиться отечественная фундаментальная модель, которая создана и развивается исключительно в России, уверены эксперты.

