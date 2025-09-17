Рейтинг@Mail.ru
Членом жюри Интервидения от США стал экс-фронтмен Deep Purple
Культура
 
13:51 17.09.2025
Членом жюри Интервидения от США стал экс-фронтмен Deep Purple
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от США стал экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, сообщается в Telegram-канале конкурса. "В международном жюри "Интервидения-25" США представит Джо Линн Тернер - культовый вокалист, чья карьера охватывает почти полвека! Экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow, автор и исполнитель хита Stone Cold, он работал с Элисом Купером, Шер, Майклом Болтоном и многими другими звездами мировой сцены. Более 60 альбомов, миллионы поклонников по всему миру и "золотой" голос - все это Джо", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
Рок-музыкант Джо Линн Тернер - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Рок-музыкант Джо Линн Тернер . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от США стал экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, сообщается в Telegram-канале конкурса.
"В международном жюри "Интервидения-25" США представит Джо Линн Тернер - культовый вокалист, чья карьера охватывает почти полвека! Экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow, автор и исполнитель хита Stone Cold, он работал с Элисом Купером, Шер, Майклом Болтоном и многими другими звездами мировой сцены. Более 60 альбомов, миллионы поклонников по всему миру и "золотой" голос - все это Джо", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
