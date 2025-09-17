https://ria.ru/20250917/terner-2042467626.html
Членом жюри Интервидения от США стал экс-фронтмен Deep Purple
Членом жюри Интервидения от США стал экс-фронтмен Deep Purple - РИА Новости, 17.09.2025
Членом жюри Интервидения от США стал экс-фронтмен Deep Purple
Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от США стал экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:51:00+03:00
2025-09-17T13:51:00+03:00
2025-09-17T16:02:00+03:00
культура
шер
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
deep purple
россия
сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117989/95/1179899557_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_ef183a059188523197c0dfdd061a7736.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от США стал экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, сообщается в Telegram-канале конкурса. "В международном жюри "Интервидения-25" США представит Джо Линн Тернер - культовый вокалист, чья карьера охватывает почти полвека! Экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow, автор и исполнитель хита Stone Cold, он работал с Элисом Купером, Шер, Майклом Болтоном и многими другими звездами мировой сцены. Более 60 альбомов, миллионы поклонников по всему миру и "золотой" голос - все это Джо", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042340037.html
https://ria.ru/20250916/chernyshenko-2042211729.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117989/95/1179899557_0:0:2726:2046_1920x0_80_0_0_3565bb41f5e9e80f625c4b1f51c6e50d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шер, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, deep purple, россия, сша, москва
Культура, Шер, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Deep Purple, Россия, США, Москва
Членом жюри Интервидения от США стал экс-фронтмен Deep Purple
Членом жюри конкурса Интервидение от США стал экс-фронтмен Deep Purple Тернер