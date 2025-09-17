https://ria.ru/20250917/svo-2042581287.html

Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются в Северске

Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются в Северске - РИА Новости, 17.09.2025

Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются в Северске

Штурмовые подразделения российской Южной группировки войск продвигаются в Северске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:10:00+03:00

2025-09-17T21:10:00+03:00

2025-09-17T21:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

россия

константиновка

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010970533_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aac2bd70f9840a5d1a66223ea4a2df58.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской Южной группировки войск продвигаются в Северске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении."Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250914/pushilin-2041898343.html

северск

россия

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, северск, россия, константиновка, валерий герасимов