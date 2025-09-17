https://ria.ru/20250917/svo-2042581287.html
Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются в Северске
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской Южной группировки войск продвигаются в Северске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении."Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250914/pushilin-2041898343.html
