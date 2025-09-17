Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются в Северске
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 17.09.2025 (обновлено: 21:19 17.09.2025)
Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются в Северске
Штурмовые подразделения российской Южной группировки войск продвигаются в Северске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской Южной группировки войск продвигаются в Северске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении."Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской Южной группировки войск продвигаются в Северске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении.
"Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин
14 сентября, 20:19
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
