Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО

Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО

2025-09-17

СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО, это продукты питания, маскировочные сети, стройматериалы, газовые печи и дизель-генераторы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "За месяц Кубанское казачье войско передало более 250 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Это продукты питания, маскировочные сети, стройматериалы, газовые печи и дизель-генераторы", - говорится в сообщении. Гуманитарную помощь передавали казаки со всего региона. Например, казаки из Лазаревского района Сочи передали баллоны фреона для охладительных систем, хладагент для установок РЭБ, продукты питания, моющие средства, матрасы и маскировочные сети. Белоглинские казаки отправили детекторы обнаружения дронов. Казаки военно-патриотического клуба "Сотня" Холмского общества направили топливо для обслуживания генераторов. Гуманитарную помощь также продолжают собирать в казачьих детских садах и школах, кадетских корпусах Кубани. "Всего с начала СВО (передали - ред.) уже почти 8,7 тысячи тонн", - приводит слова вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, пресс-служба администрации края.

