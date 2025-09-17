Рейтинг@Mail.ru
Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:43 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/svo-2042570190.html
Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО
Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО - РИА Новости, 17.09.2025
Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО
Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО, это продукты питания, маскировочные сети, стройматериалы, газовые печи и дизель-генераторы,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T19:43:00+03:00
2025-09-17T19:43:00+03:00
надежные люди
кубанское казачье войско
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042559695_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_512e6391c54a01dc8bcc65c5ea487feb.jpg
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО, это продукты питания, маскировочные сети, стройматериалы, газовые печи и дизель-генераторы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "За месяц Кубанское казачье войско передало более 250 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Это продукты питания, маскировочные сети, стройматериалы, газовые печи и дизель-генераторы", - говорится в сообщении. Гуманитарную помощь передавали казаки со всего региона. Например, казаки из Лазаревского района Сочи передали баллоны фреона для охладительных систем, хладагент для установок РЭБ, продукты питания, моющие средства, матрасы и маскировочные сети. Белоглинские казаки отправили детекторы обнаружения дронов. Казаки военно-патриотического клуба "Сотня" Холмского общества направили топливо для обслуживания генераторов. Гуманитарную помощь также продолжают собирать в казачьих детских садах и школах, кадетских корпусах Кубани. "Всего с начала СВО (передали - ред.) уже почти 8,7 тысячи тонн", - приводит слова вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, пресс-служба администрации края.
https://ria.ru/20250916/svo-2042341303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042559695_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2d2fbe0309941dc01c450c432c3666cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кубанское казачье войско, сво
Надежные люди, Кубанское казачье войско, СВО
Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО

Кубанское казачье войско за месяц передало свыше 250 тонн гумпомощи на СВО

© Пресс-служба администрации Краснодарского краяГумпомощь в зону СВО от Кубанского казачьего войска
Гумпомощь в зону СВО от Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Пресс-служба администрации Краснодарского края
Гумпомощь в зону СВО от Кубанского казачьего войска
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО, это продукты питания, маскировочные сети, стройматериалы, газовые печи и дизель-генераторы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"За месяц Кубанское казачье войско передало более 250 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Это продукты питания, маскировочные сети, стройматериалы, газовые печи и дизель-генераторы", - говорится в сообщении.
Гуманитарную помощь передавали казаки со всего региона. Например, казаки из Лазаревского района Сочи передали баллоны фреона для охладительных систем, хладагент для установок РЭБ, продукты питания, моющие средства, матрасы и маскировочные сети. Белоглинские казаки отправили детекторы обнаружения дронов. Казаки военно-патриотического клуба "Сотня" Холмского общества направили топливо для обслуживания генераторов. Гуманитарную помощь также продолжают собирать в казачьих детских садах и школах, кадетских корпусах Кубани.
"Всего с начала СВО (передали - ред.) уже почти 8,7 тысячи тонн", - приводит слова вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, пресс-служба администрации края.
Антидроновые системы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Минтруд Кабардино-Балкарии передал бойцам СВО антидроновые системы
16 сентября, 20:51
 
Надежные людиКубанское казачье войскоСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала