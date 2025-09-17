https://ria.ru/20250917/svo-2042432811.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 17.09.2025

ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр", восемь станций РЭБ и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр", восемь станций РЭБ и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Ольговка, Антоновка и Янтарное Херсонской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

