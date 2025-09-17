Появились новые свидетели по делу о подготовке теракта 9 мая

https://ria.ru/20250917/svideteli-2042486510.html

Следствие нашло новых свидетелей по делу обвиняемого в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следствие нашло новых свидетелей по делу обвиняемого в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Следствию необходимо... продолжить допросы в качестве свидетелей дополнительно установленных лиц, осведомленных о преступной деятельности обвиняемого", - сказано в документе. Также следствие изучает изъятые в ходе обыска предметы и документы, назначило несколько судебных экспертиз. Обвиняемого задержали в Москве 9 мая и на следующий день арестовали. Как указал тогда суд, он "имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации, обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе сотрудничества с представителями иностранных спецслужб". При этом официальной работы и источника дохода у него нет. При задержании на него указал очевидец. Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 Мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков - они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника "Танк Т-34", во время митинга с участием властей и жителей города. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.

