https://ria.ru/20250917/sud-2042584642.html

Дело бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова направят в военный суд

Дело бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова направят в военный суд - РИА Новости, 17.09.2025

Дело бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова направят в военный суд

Дело бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова о получении взяток на 80 миллионов рублей направят для рассмотрения в один из военных судов... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:36:00+03:00

2025-09-17T21:36:00+03:00

2025-09-17T21:36:00+03:00

россия

краснодарский край

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976986471_412:31:3089:1537_1920x0_80_0_0_6bd1e37e787bfee718271e192bfb570e.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дело бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова о получении взяток на 80 миллионов рублей направят для рассмотрения в один из военных судов Краснодарского края, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "После ознакомления с материалами дела его направят в прокуратуру, а затем в суд для рассмотрения по существу. Суд определяется по месту совершения преступления - это будет один из военный судов Краснодарского края", - сказал собеседник агентства. В мае СК завершил следствие по делу Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

https://ria.ru/20250917/kuznetsov-2042580553.html

https://ria.ru/20250602/sud-2020534785.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), общество