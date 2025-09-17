Рейтинг@Mail.ru
Дело бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова направят в военный суд - РИА Новости, 17.09.2025
21:36 17.09.2025
Дело бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова направят в военный суд
Дело бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова направят в военный суд - РИА Новости, 17.09.2025
Дело бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова направят в военный суд
Дело бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова о получении взяток на 80 миллионов рублей направят для рассмотрения в один из военных судов... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T21:36:00+03:00
2025-09-17T21:36:00+03:00
россия
краснодарский край
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дело бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова о получении взяток на 80 миллионов рублей направят для рассмотрения в один из военных судов Краснодарского края, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "После ознакомления с материалами дела его направят в прокуратуру, а затем в суд для рассмотрения по существу. Суд определяется по месту совершения преступления - это будет один из военный судов Краснодарского края", - сказал собеседник агентства. В мае СК завершил следствие по делу Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
россия
краснодарский край
россия, краснодарский край, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Краснодарский край, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Общество

Дело бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова направят в военный суд

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Юрий Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дело бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова о получении взяток на 80 миллионов рублей направят для рассмотрения в один из военных судов Краснодарского края, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"После ознакомления с материалами дела его направят в прокуратуру, а затем в суд для рассмотрения по существу. Суд определяется по месту совершения преступления - это будет один из военный судов Краснодарского края", - сказал собеседник агентства.
Юрий Кузнецов в суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Защита экс-главного кадровика Минобороны ознакомилась с материалами делом
Вчера, 21:05
В мае СК завершил следствие по делу Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов"
2 июня, 19:07
 
РоссияКраснодарский крайЮрий КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
